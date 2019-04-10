MÜSİAD Bursa Yönetiminden BTSO'ya Ziyaret

BTSO Hizmet Binası'ndaki ziyarette Nihat Alpay ve beraberindeki işadamları; BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi, istişarelerde bulundu.

"İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdikleri genel kurulun ardından MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu olarak, Kurumsal ziyaretler gerçekleştirdikleri belirten Nihat Alpay,"BTSO da bizim en önemli paydaşlarımızdan birisi ve bugün de sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda temeli sağlam bir şekilde atılan işbirliği kültürünü, geleceğe taşımak adına, daha da geliştirmek ve farklı noktalara taşımak adına biz de üzerimize düşüne yapacağız. Bu sayede hep birlikte güzel işlere, fayda üreten çalışmalara, ekonomimize, şehrimize, ülkemize katkı ve katma değer sağlayacağız. Günün şartları ne gerektiriyorsa onu yapacağız; bunlar arasında elbette semineler, konferanslar, iş gezileri vesaireler de olacak. Bunların haricinde de yenilikçi çalışmalarımız da olacak ve bu noktada BTSO'nun da katkılarını her zamanki gibi bekliyoruz. Bırakın şehri yaptıklarıyla ülke çapında ses getiren projelerin sahibi BTSO'yla şehrimizde ses getireceğiz, buna inanıyoruz" dedi.

"KENTİMİZİN GELECEĞİ İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası temsilcileri olarak kent ekonomisine kazandırdıkları 40'ı aşkın makro projeyi kent dinamikleriyle oluşturdukları ortak akıl ve sinerji ile hayata geçirdiklerini söyledi. İş dünyasının talepleri doğrultusunda Bursa'nın nitelikli istihdamı, ihracatı ve katma değerli üretimine yönelik projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Burkay, "Bursa'nın sanayi ve ticaret hayatına ilişkin 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' vizyonuyla kazadırdığımız tüm projelerimizi kent dinamiklerimizle ülkemize ve Bursa'mıza kazandırmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Bursa'mızın hedeflerine doğru çıktığımız bu yolda MÜSİAD Bursa Şubemizin projelerimize sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederim. Nihat Alpay başkanlığındaki MÜSİAD Bursa Şubesi yeni yönetim kurulu üyelerine başarılı çalışmalarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.