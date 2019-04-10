MÜSİAD Bursa yönetiminden BTSO’ya ziyaret
1 saat önce
Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdikleri genel kurulun ardından protokol ziyaretlerini sürdüren MÜSİAD Bursa Şubesi, BTSO yönetimiyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:59
Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdikleri genel kurulun ardından protokol ziyaretlerini sürdüren MÜSİAD Bursa
Şubesi, BTSO yönetimiyle bir araya geldi. Ziyarette ortak projeler ve işbirlikleri konuşuldu.
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