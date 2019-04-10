MÜSİAD Bursa yönetiminden BTSO’ya ziyaret

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Eşini ve Kayınvalidesini, Domuz Bağı İle Bağlayıp Koli Bandıyla Boğarak Öldürdü

15 Temmuz Köprüsü'nden 48 Kez Geçti, Gelen Cezayı Görünce Şaşkına Döndü!

Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi