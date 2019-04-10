Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Bursa yönetiminden BTSO’ya ziyaret

MÜSİAD Bursa yönetiminden BTSO’ya ziyaret

1 saat önce

Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdikleri genel kurulun ardından protokol ziyaretlerini sürdüren MÜSİAD Bursa Şubesi, BTSO yönetimiyle bir araya geldi.

MÜSİAD Bursa yönetiminden BTSO’ya ziyaret, System.String[]
Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdikleri genel kurulun ardından protokol ziyaretlerini sürdüren MÜSİAD Bursa Şubesi, BTSO yönetimiyle bir araya geldi. Ziyarette ortak projeler ve işbirlikleri konuşuldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:59 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Cinayetinde Evde 2 Cansız Beden Çıktı Eşini ve Kayınvalidesini, Domuz Bağı İle Bağlayıp Koli Bandıyla Boğarak Öldürdü 15 Temmuz Köprüsü'nden 48 Kez Geçti, Gelen Cezayı Görünce Şaşkına Döndü! Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 14:06:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Bursa yönetiminden BTSO’ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]