MÜSİAD, COVID-19 Kriz Yönetim Merkezi kurdu - Son Dakika
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MÜSİAD, COVID-19 Kriz Yönetim Merkezi kurdu

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, kısa-orta vadeli yol haritaları belirlemek için bugün itibarıyla MÜSİAD Genel Merkezi bünyesinde COVID-19 Kriz Yönetim Merkezi'nin hayata geçirildiğini bildirdi.

MÜSİAD, COVID-19 Kriz Yönetim Merkezi kurdu, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, kısa-orta vadeli yol haritaları belirlemek için bugün itibarıyla MÜSİAD Genel Merkezi bünyesinde COVID-19 Kriz Yönetim Merkezi'nin hayata geçirildiğini bildirdi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı devlet tarafından alınan tedbirler ve bunların uygulanmasına yönelik çıkarılan genelgeler doğrultusunda, bu süreci en az hasar ve zararla atlatabilmek için herkesin üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaan, şunları kaydetti:

"Dünyadaki salgın durumunda oldukça başarılı bir kriz yönetimi sergileyen Türkiye'de, ilerleyen süreçte de bu durumun devam etmesi durumunda, bu dönemi en az hasar ve kayıpla atlatabilmemiz ve avantajlı konumumuzu koruyabilmemiz için el birliği içinde talimatları yerine getirmek ve her zamankinden çok daha dikkatli ve duyarlı davranmak, hem vatandaş olarak görevimiz hem de Müslüman olarak vebalimizdir.

Kuruluşundan bugüne kadar her zorlu dönemeçte devletimizin ve halkımızın yanında ve destekçisi olmayı kendine şiar edinmiş MÜSİAD, bu süreçte de saha yaygınlığının ve geniş örgütsel yapısının sağladığı avantajı, ulusal mücadele eylem planımızın hizmetine sunmayı milletine ve devletine karşı bir borç bilmektedir. Bu şuurdan hareketle alınan tedbirlerin tabanda uygulanabilirliğini kolaylaştırmak, başta üyelerimiz olmak üzere tabanda bu süreçte gelen talep, şikayet ve önerileri değerlendirerek acil eylem planları oluşturmak, halkımızı süreçler ve tedbirler anlamında bilgilendirmek, iktisadi, ticari ve sektörel hayatın sekteye uğramadan devam etmesi ve üretim dengemizde oluşacak muhtemel kayıpların önüne geçmek, anlık bilgileri ilgili makamlara iletmek, çözüm setleri oluşturmak, global iktisadi mimaride oluşan değişimleri stratejik eylem planları halinde sektörel ve bölgesel bazda analiz etmek ve bu bağlamda kısa-orta vadeli yol haritaları belirlemek için bugün itibarıyla MÜSİAD Genel Merkezi bünyesinde COVID-19 Kriz Yönetim Merkezi hayata geçirilmiştir."

Bu merkezin, ilerleyen dönemde MÜSİAD'ın belirli Anadolu şubeleri ve dış temsilciliklerinde de faaliyete geçirileceğini aktaran Kaan, merkez kapsamında söz konusu amaçları gerçekleştirmek ve bu ulusal mücadelede devletin aldığı tedbirlerin en iyi şekilde hayata geçirilmesi için her türlü bilgi alışverişi, koordinasyon ve paydaşlarla ortak hareket etme hedeflerini hızlı ve seri karar alma süreçleriyle gerçekleştirmeyi umut ettiklerini belirtti.

Üyeleri başta olmak üzere tüm halkın, merkeze MÜSİAD iletişim hattından ve web sitelerinde yer alan iletişim kanallarından ulaşabileceğini bildiren Kaan, "Profesyonel kadromuz, komitelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz ile COVID-19 Kriz Yönetim Merkezi'ne gelen her türlü bilgiyi titizlikle işleyerek gerekli adımların atılması anlamında karar vericilerin yanında olduğumuzu bir kez daha altını çizerek belirtmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bora Füzesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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