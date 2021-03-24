MÜSİAD'da Fedaioğlu dönemi - Son Dakika

MÜSİAD'da Fedaioğlu dönemi

24.03.2021 10:09
MÜSİAD'da Fedaioğlu dönemi, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi'nin yeni başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu oldu24. Olağan Genel Kurulunu yapan MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nin yeni başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu görevi Mehmet Çelenk'ten devraldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi'nin yeni başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu oldu

24. Olağan Genel Kurulunu yapan MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nin yeni başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu görevi Mehmet Çelenk'ten devraldı. Olağan Kurul Toplantısı için kente gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan yaptığı konuşmada, "Gaziantep'e baktığımızda en çok ihraç eden iller arasında 5. sırada gittikçe de yükseliyor ve ihracatın daraldığı dönemde yaklaşık yüzde 6'lık bir artışla yaklaşık 8 milyar dolar artış sağlamış bir ilimiz. İnşallah bu salgının bitmesiyle birlikte daha ileriye gideceğinden şüphemiz yok" dedi.

2020 yılında iş dünyasının tam bir buhranın içine sürüklediğine değinen Kaan, "Üretim gelişmekte olan ülkelere doğru kayarken batı ülkeleri yaşları itibarıyla firmaları devredecek nesil bulamazken üretim üstlerini doğu ya doğru kaydırmaya başladılar ve aslında Asya ekonomisine de biraz da bağımlı hale geldi. Türkiye ise bu iki blok açısında hem tedarik hem de lojistik anlamında, bu nedenle ne batının küresel güçleri nede doğunun yıldızı parlayanları Türkiye'yi bırakmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında piyasalarda yaşanan dalgalanmalara da değinen Kaan, panik yapılmaması tavsiyesinde bulunduklarını kaydetti. Kaan, "Bildiğiniz üzere son birkaç gündür finansal piyasalarda oldukça hareketli günler yaşamaktayız. Biz bu oynaklığın devamlı olmayacağını ve piyasaların belli bir düzeyde dengeye oturacağını biliyoruz. Böyle bir zamanda süküneti korumak, soğukkanlı davranmak, panik ile yanlış işlemler yapmamak kural gereğidir tavsiyemizde budur. Finansal piyasaları yönetmek ayrı bir sanat işidir bu sanatın mahareti ise beklenti etkilerini yönetmekte saklıdır" ifadelerini kullandı.

2018'de de aynı durumun yaşandığını belirten Kaan, "Hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcılar adına bizlerin de panik yapmadığı bu süreçte, bu gibi salgınlar biliyorsunuz 2018'de de oldu ciddi bir faiz arttırımı ve enflasyon yaşadık ama bu tür dalgalanmaları biz rahatlıkla önleye biliriz. Çünkü gerek ekonomi yönetimi gerekse merkez bankası, gerekse bankacılık sistemimizdeki kurum ve kuruluşların tedbirli bir şekilde davranmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Genel Başkan Abdurrahman Kaan'ın konuşmasının ardından söz alan MÜSİAD Gaziantep eski başkanı Mehmet Çelenk, "Devraldığım 6 yıllık görevimden bu yana her zaman görevime layık olmaya çalıştım, bırakılan yerden daha ileriye taşıma gayretinde olduk hep birlikte. Sahip olduğumuz imkanlarla elimizden gelenin en iyisin yapmaya çalıştık. Görevi devraldığımız günden bu yana ayrım göstermeksizin tüm üyelerimizin sorunlarını çözmeye çalıştık. Üyelerimiz için birçok organizasyonlara imza attık, düzenli olarak ziyaret ederek daima yanlarında bulunduk fikir alışverişi yaptık. Çalışmalarımızı daha verimli bir hale getirmek için için de bulunduğumuz bu hizmet binamızı inşa ederek diğer şubelerimize model ve örnek olduk" dedi.

Göreve yeni seçilen Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için çabalayacaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından yapılan oylama ile Fedaioğlu ve yönetimi göreve getirildi. - GAZİANTEP

MÜSİAD'da Fedaioğlu dönemi
MÜSİAD'da Fedaioğlu dönemi
MÜSİAD'da Fedaioğlu dönemi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Mehmet Çelenk, Gaziantep, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'da Fedaioğlu dönemi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Hemşire, köpeklerle oynayan 3 çocuğu tırmıkla darbetti Hemşire, köpeklerle oynayan 3 çocuğu tırmıkla darbetti Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı Polis arabayı tekerlerine ateş ederek durdurdu! 30 kilometrelik kovalamaca patates tarlasında son buldu Polis arabayı tekerlerine ateş ederek durdurdu! 30 kilometrelik kovalamaca patates tarlasında son buldu Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Sadakatsiz'in başrolü Melis Sezen yeni bölüme saatler kala heyecanı arttırdı: Bu sefer çok fena Sadakatsiz'in başrolü Melis Sezen yeni bölüme saatler kala heyecanı arttırdı: Bu sefer çok fena         
09:42
Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor         
09:40
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar         
08:54
AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve kabinede değişiklik bekleniyor AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve kabinede değişiklik bekleniyor         
08:18
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
İç savaşa sürüklenen Myanmar'da ordunun hedefinde çocuklar var! 7 yaşındaki bir kız vurularak öldürüldü İç savaşa sürüklenen Myanmar'da ordunun hedefinde çocuklar var! 7 yaşındaki bir kız vurularak öldürüldü         
22:53
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti         
22:49
10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor 10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor         
21:45
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı         
20:28
28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu         
20:16
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 10:19:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜSİAD'da Fedaioğlu dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei