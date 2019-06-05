Son Dakika Haberleri: MÜSİAD' da geleneksel bayramlaşma programı
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MÜSİAD' da geleneksel bayramlaşma programı

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesinde her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma kahvaltısı bu yıl da MÜSİAD ailesini bir araya getirdi.

MÜSİAD' da geleneksel bayramlaşma programı, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesinde her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma kahvaltısı bu yıl da MÜSİAD ailesini bir araya getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda bir açıklama yapan MÜSİAD Şube Başkanı Muharrem Poyraz, herkesin bayramını kutlayarak, "Bayramın tüm İslam Alemine, Müslümanlara, Malatya ve MÜSİAD ailesine hayırlar, bereketler getirmesini Rabbimden temenni ediyorum. Gönül ister ki bayramları tam bayram gibi yaşayalım ancak İslam Aleminin huzursuzluğundan dolayı bayramları gerçekten bayram gibi yaşayamıyoruz. Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlar zulüm görürken biz nasıl bir bayram yaşayalım, Ancak elimizden geldiği kadar gayretler içerisinde olacağız. Ben yine de İslam Aleminin, Müslümanların bayramını tebrik ediyorum hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:22 Kaynak: İHA
Malatya, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Güncel
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