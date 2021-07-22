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MÜSİAD'da geleneksel bayramlaşma programı - Son Dakika

MÜSİAD'da geleneksel bayramlaşma programı

22.07.2021 12:36
MÜSİAD'da geleneksel bayramlaşma programı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesinde her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma kahvaltısı bu yıl da yapıldı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesinde her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma kahvaltısı bu yıl da yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen MÜSİAD'ın bayram buluşması, normalleşme adımları ile birlikte bu bayram ailelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Turgut Özal Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki restoranda gerçekleşen buluşmada konuşan Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştiremedikleri bayram buluşmalarının ülkenin normalleşme sürecine girmesi ile yeniden yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını kaydeden Poyraz, "Kardeşlerimizle, ailelerimizle uzunca bir aradan sonra hasret gidereceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesile ile de pandeminin son noktaya geldiği ümidi ile tüm herkesin bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bayram buluşmasında çocuklar için de özel eğlence programları düzenlenirken, yapılan yarışmalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. - MALATYA

MÜSİAD'da geleneksel bayramlaşma programı
MÜSİAD'da geleneksel bayramlaşma programı
MÜSİAD'da geleneksel bayramlaşma programı
MÜSİAD'da geleneksel bayramlaşma programı
MÜSİAD'da geleneksel bayramlaşma programı
MÜSİAD'da geleneksel bayramlaşma programı
MÜSİAD'da geleneksel bayramlaşma programı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Malatya, Bayram, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam MÜSİAD'da geleneksel bayramlaşma programı - Son Dakika


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