MÜSİAD'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü El Emeği Sergisi" - Son Dakika
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MÜSİAD'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü El Emeği Sergisi"

08.03.2022 14:25
MÜSİAD'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü El Emeği Sergisi"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kadın yapılanması koordinasyonunda"8 Mart Dünya Kadınlar Günü El Emeği Sergisi" açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kadın yapılanması koordinasyonunda"8 Mart Dünya Kadınlar Günü El Emeği Sergisi" açıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı (İHH) kadın biriminin katkılarıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleşen açılışta, Hicret Nida Bulut piyano resitali sundu.

Açılışta konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın, hayatın her alanına dokunan kültürel mirası en iyi şekilde korumak ve yaşatmak için çalıştığını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Asmalı, "Bizler, MÜSİAD'lı iş insanları olarak, hanım kardeşlerimiz ile 30 yılı aşkın süredir, ülkemizin refahı ve aydınlık yarınlarımız için var gücümüzle mücadele ettik, mücadelemizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Asmalı, MÜSİAD'ın iktisadi hayattaki çalışmaların yanında, sosyal ve kültürel faaliyetlerle gençlerin gelişimine ve üyelerinin birikimine katkı sağlamayı hedeflendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Farklı alanlardaki iş birliklerimiz, çeşitli kurum ve kuruluşlarla sağladığımız temaslar kapsamında hayata geçirilen projelerle faaliyetlerimizi daha da genişletiyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Ak Yuva Vakfımızla gerçekleştirdiğimiz atölye etkinliğinde himaye altındaki kız çocuklarımızı genel merkezimizde misafir ettik. Bugün hanım kardeşlerimizin katkılarıyla hazırlanan değerleri daha çok kişiye ulaştırma gayesinde bir araya geldik. MÜSİAD olarak, sadece 8 Mart değil, 365 gün kadınlarımızın günü olsun diyoruz. Hanım üyelerimizin iş hayatına katılımını teşvik etmek adına, üyelik şartlarımızı da hanım kardeşlerimizin lehine revize ettik."

"Kadınların güçlenmesi onların her alanda desteklenmesiyle gerçekleşir"

MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar ise kadınların her alanda desteklenmesiyle gerçek anlamda güçleneceğini vurguladı.

MÜSİAD Kadın olarak, kadının bulunduğu her alanda farkındalık oluşturma gayesiyle faaliyetler yaptıklarının altını çizen İlbahar, Türkiye'nin en fazla iş kadınını barındıran iş dünyası örgütlenmesi olduklarını dile getirdi.

İlbahar, 14 Haziran'da MÜSİAD Kadın olarak "Uluslararası Farkındalık Zirvesi" gerçekleştireceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MÜSİAD'ımızın kuruluş mottosu olan 'yüksek ahlak ve yüksek teknoloji' anlayışıyla iş yaşamında kadının güçlendirilmesi, çalışmalarımızın ana eksenini oluşturmakla beraber, sosyal ve kültürel hayat içerisinde kadınla ilgili unsurlarla alakalı da projelerimizi geliştirmekteyiz. Bu anlayışımızın bir parçası olarak, bugün sizlerle bir sergi ve müzik dinletisi vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sergimizde bizlerle iş birliği gerçekleştirerek, hanımların el emeği ürünleri sizlere sunmamıza vesile olan İHH Kadın ekibine incelikli çalışmaları için teşekkür etmek isterim."

Savaş mağduru kadınların, yetim annelerinin ve gönüllü kadınların kendi elleriyle yaptıkları ürünlerin yer aldığı sergi, 11 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

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