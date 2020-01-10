MÜSİAD'dan açıklama Açıklaması - Son Dakika
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MÜSİAD'dan açıklama Açıklaması

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) son günlerde Genç MÜSİAD yapılanması ve MÜSİAD Bolu Şubesi'ne ilişkin basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

MÜSİAD'dan açıklama Açıklaması, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) son günlerde Genç MÜSİAD yapılanması ve MÜSİAD Bolu Şubesi'ne ilişkin basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

MÜSİAD tarafından, son günlerde bazı basın organlarında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.


Açıklamada, "30 yıllık itibarlı ve vakur geçmişi, kuruluşundan bugüne milletinin ve devletinin hizmetine sunduğu tüm imkan ve faaliyetleriyle bugün eriştiği noktada, dünyanın en saygın ve aktif iş ve sermaye platformlarından biri haline gelen MÜSİAD, ismine yakışır bir şekilde müstakil kimliğini koruyarak hiçbir örgüt, yapılanma ve sair topluluklar ile ilişki ve bağlantı içine girmeden, özgür, özerk ve özgün hareketini tüm dünyada Türkiye'yi gururla temsil ederek sürdürmektedir ve sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.


Söz konusu iddiaların asılsız olduğu aktarılan açıklamada, "Son günlerde Genç MÜSİAD yapılanması ve MÜSİAD Bolu Şubemiz üzerinden başlatılan ve devamında ülkemizin menfaatleri ve refahı için çalışan ve yol arkadaşlarımız olarak saydığımız kurumların, iç yapılarına müdahale şeklinde aksettirilen, Kurumumuza yönelik çirkin, mesnetsiz ve kasıtlı saldırıları hiçbir şerait altında kabul etmediğimizi ve kınadığımızı beyan ederiz." ifadelerine yer verildi.

MÜSİAD Bolu Şubesi'nde vuku bulduğu iddia edilen konunun, muhatapları arasında yaşanmış münferit bir hadise ve tamamen MÜSİAD iç işleyişi ile alakalı bir mevzu olduğu, bahsi geçen örgütsel yapılanma ile hiçbir bağlantısı bulunmadığı bildirilen açıklamada, "Konunun tüm muhatapları dinlenmeden ve dahi MÜSİAD yönetim ve kuruluş ilkelerine yakışır bir şekilde sonuca bağlanan bu münferit hadiseyi, tek taraflı ve yanlı bir şekilde kamuoyuna aksettirmek ne gazetecilik ahlakı ne de insani etik değerler ile bağdaşmaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

"Hem üyeleri hem de paydaşları nezdinde sağlam, güçlü ve onurlu bir yol arkadaşıdır"

Açıklamada şunlara yer verildi:

"MÜSİAD, 30 yılın ardından tazelenen kurumsal yapısı ve memleketine sunduğu projeler kapsamında, hem üyeleri hem paydaşları hem de memleketimizin din, dil, ırk, görüş ayırt etmeksizin, meselesi Türkiye olan ve bu şuurla çalışan her bir bireyine ve kurumuna duyduğu saygı, muhabbet ve kucaklayıcı hoşgörüsü ile erdemli insan olma ve yardımlaşma şuurunu kaybetmeden güçlenerek genişlemektedir. Böylesi bir kurumun çıktığı uzun yolda, karşılaştığı bu ve bunun gibi saldırıları, kamuoyu nezdinde MÜSİAD'ın itibarına yapılan kasıtlı eylemler olarak değerlendirmekteyiz. MÜSİAD, geldiği noktada hem kapsayıcı hem de dünyanın 312 noktasında verdiği hizmetler ile ülkesine, devletine, milletine ve davasına tutkun kimliği ile hem üyeleri hem de paydaşları nezdinde sağlam, güçlü ve onurlu bir yol arkadaşıdır."

14 Ocak'ta Bolu'da basın toplantısı düzenlenecek

Kuruluşundan itibaren MÜSİAD'ın Türkiye'nin geçtiği her zorlu dönemeçte, yazılan ve oynanan tüm komplo teorileri ve felaket senaryolarına karşın her daim umutlu, azimli ve çözüm odaklı yaklaşımları ile devletinin ve milletinin yanında bir tutum sergilediği ve bu şekilde kendini tarih önünde ispatladığı belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"İtibarı, geçmişi ile mukim kurumumuza yapılan bu saldırıların, memleketimizin yeniden şahlandığı ve zor günleri geride bırakarak birlik ve beraberlik içinde yepyeni bir hikaye yazmaya hazırlandığı bu dönemde ve bilhassa MÜSİAD'ın destek ve çabalarının görünür şekilde ortaya çıktığı günlere denk düşen zamanlaması, manidardır. Güneş balçıkla sıvanmaz sözünü yineleyerek MÜSİAD'ın böylesi menfur saldırılara geçmişi boyunca maruz kaldığını ve her saldırıdan başı dik ve onurlu bir şekilde çıktığını hatırlatır, konunun tüm muhataplarına ilişkin hukuki süreçlerin başlatıldığını bildirir; Genel merkez ve yerel yapılanma birimlerimizin 14 Ocak Salı günü Bolu'da basın toplantısı düzenleyerek konuya dair tüm süreci ayrıntıları ve belgeleri ile kamuoyuna aktaracağını belirtiriz."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Genç, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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