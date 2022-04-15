MÜSİAD'dan Azerbaycan'daki Ahıska Türkleri ve şehit aileleri için iftar programı - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Azerbaycan şubesi, Ahıska Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Saatlı kentinde iftar programı düzenledi.

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Saatlı Valisi Elmir Bağırov, MÜSİAD yetkilileri, Azerbaycanlı milletvekilleri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, programda yaptığı konuşmada, davetlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Türkiye'nin her zaman haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini vurgulayan Bağcı, "Küresel güçlerin, BMGK'nın, AGİT Minsk Grubu'nun sağlayamadığı adaleti, içerisinde Ahıska Türkü kardeşlerimizin de bulunduğu Azerbaycan ordusu kendisi sağladı." dedi.

Bağcı, 1. ve 2. Karabağ savaşlarında Ahıska Türklerinin de şehit düştüğünü hatırlatarak, vatanı ve zaferi şehitlere borçlu olduklarını vurguladı.

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli, davetlilere teşekkür etti, MÜSİAD Azerbaycan hakkında bilgi verdi.

Cabirli, MÜSİAD Azerbaycan'ın 60'tan fazla üyesi ile 2 binden fazla insana istihdam sağladığını belirtti.

Karabağ zaferinden, kardeş ülke Türkiye'nin Azerbaycan'a desteklerinden bahseden Cabirli, "Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşliği ebedidir. Biz MÜSİAD Azerbaycan olarak bundan sonra da halkımız ve devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Sektör Kurulu Üyesi Doğan Coşkun, davetlilere MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın selamını iletti.

Coşkun, MÜSİAD'ın Türkiye ve yurt dışındaki faaliyetlerine değinerek, "Küresel ölçekte Türkiye olarak söz sahibi olabilmek için Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde çok önemli mücadele vermekteyiz. Hamdolsun ki son yıllarda bu mücadelemizde önemli mesafeler kat ettik. Türkiye güçlendikçe dost ve kardeş ülkeler de bizimle beraber güçleniyor." şeklinde konuştu.