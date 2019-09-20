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MÜSİAD'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

14 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman ve Yönetim Kurulu üyeleri, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden İnönü Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

MÜSİAD'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman ve Yönetim Kurulu üyeleri, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden İnönü Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a, yeni oluşan meclis üyelerine yeni görevlerinin kendilerine ve ilçeye hayırlı olmasını diledi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Şube Başkanı Hakan Duman ve Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Ziyaret hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Hakan Duman, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:52 Kaynak: İHA
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