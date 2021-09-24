MÜSİAD'DAN, BAŞKANIMIZA ZİYARET - Son Dakika
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MÜSİAD'DAN, BAŞKANIMIZA ZİYARET

24.09.2021 17:01
MÜSİAD'DAN, BAŞKANIMIZA ZİYARET

MÜSİAD Adıyaman Şube yönetimi, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD Adıyaman Şube yönetimi, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Sait Göksu ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette MÜSİAD'ın çalışmaları hakkında bilgi veren Şube Başkanı Göksu, misafirperverliğinden ötürü Belediye Başkanımıza teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise MÜSİAD'ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Said Göksu ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Şehrimizin gelişimi ve değişimi noktasında ilimize değer kazandıran MÜSİAD'a çalışmalarında başarılar dilerim" diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum MÜSİAD'DAN, BAŞKANIMIZA ZİYARET - Son Dakika


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