Müsiad'dan Başkanlara Hayırlı Olsun Ziyareti
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Pehlivan yönetim kurulu üyeleri ile göreve gelen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:27 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Pehlivan yönetim kurulu üyeleri ile göreve gelen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
31 Martta yapılan yeril seçimlerde göre gelen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. MÜSİAD Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü
'yü, Gölyaka
Belediye Başkanı Yakup Demircan
'ı ve Çilimli
Belediye Başkanı Muhsin Yavuz
'u ziyaret ederek, görevlerinde başarılar dilediler.
Vefa Pehlivan, halkın en kaliteli hizmeti hak ettiğini bu hizmetin yapılmasında belediyelere ve ekiplerine büyük iş düştüğünü ifade ederek "MÜSİAD olarak memleketimizin ileri gitmesi refah düzeyinin artması ve kaliteli yaşam standartlarına ulaşabilmesi için her zaman göreve hazırız" dedi.
Başkanlarda yapılan ziyaretlerden dolayı teşekkür ettiler. - DÜZCE
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