MÜSİAD'dan Başsavcı Çelik'e ziyaret
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetimi ilde kamu kuruluşları ziyaret ettiler.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:12 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce
Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetimi ilde kamu kuruluşları ziyaret ettiler.
MÜSİAD Başkanı Vefa Pehlivan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Başsavcı Sedat Çelik
, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz
, Jandarma
Komutanı Mustafa Çetinkaya
ve 31 Mart seçimlerinde Kaynaşlı
Belediye Başkanı olan Birol Şahin
'i makamında ziyaret ettiler. Sohbet havasında geçen ziyarette Pehlivan görevlerinde başarılar diledi.
Vefa Pehlivan, "MÜSİAD olarak Düzce'de görev yapan tüm kamu kuruluşlarını ziyaret edeceğiz. Düzce'ye hizmet eden herkesin yanındayız" dedi. - DÜZCE
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