MÜSİAD'dan Brezilya'daki selzedelere yardım - Son Dakika
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MÜSİAD'dan Brezilya'daki selzedelere yardım

25.02.2022 15:31
MÜSİAD'dan Brezilya'daki selzedelere yardım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Brezilya iş birliğinde Brezilya'nın Petropolis bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Brezilya iş birliğinde Brezilya'nın Petropolis bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılıyor.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Brezilya'nın Rio de Janerio eyaletine bağlı Petrolis kentinde yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye, bölgedeki diplomatik misyonları aracıyla ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.

Türkiye'nin Brezilya Büyükelçiliği ve Sao Paulo Başkonsolosluğu koordinasyonunda MÜSİAD Brezilya'nın da katkılarıyla hazırlanan AFAD yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Gürsel Evren, Sao Pulo Eyaleti Sosyal İşler Sekreteri Celia Parnes ve MÜSİAD Brezilya Başkanı Umut Eker, bölgeye hareket ederek afetzedelerle buluştu.

Türkiye'nin bölgede yaraların sarılması için girişimleri sürüyor.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Brezilya, Türkiye, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD'dan Brezilya'daki selzedelere yardım - Son Dakika


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