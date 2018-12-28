MÜSİAD'dan çimentodaki zamma tepki

MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu başkanı Reha Yeltekin çimento üreticileri tarafından yapılan yüzde 40 zammın anlamsız olduğunu söyledi.

MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu başkanı Reha Yeltekin çimento üreticileri tarafından yapılan yüzde 40 zammın anlamsız olduğunu söyledi.

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