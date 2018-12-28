MÜSİAD'dan çimentodaki zamma tepki
1 saat önce
MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu başkanı Reha Yeltekin çimento üreticileri tarafından yapılan yüzde 40 zammın anlamsız olduğunu söyledi.
MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu başkanı Reha Yeltekin çimento üreticileri tarafından yapılan yüzde 40 zammın anlamsız olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:00
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