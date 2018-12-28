Son Dakika Haberleri: MÜSİAD'dan çimentodaki zamma tepki

MÜSİAD'dan çimentodaki zamma tepki

1 saat önce

MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu başkanı Reha Yeltekin çimento üreticileri tarafından yapılan yüzde 40 zammın anlamsız olduğunu söyledi.

MÜSİAD'dan çimentodaki zamma tepki, System.String[]
MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu başkanı Reha Yeltekin çimento üreticileri tarafından yapılan yüzde 40 zammın anlamsız olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:00 

Ekonomi
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