MÜSİAD'dan depremzedelere yardım - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve MÜSİAD üyelerinin katılımıyla İzmir'de depremden etkilenen vatandaşları çadırlarında ziyaret ederek yardımda bulundular.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim tarihinde 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tüm imkanları ile harekete geçen MÜSİAD, bu zor günde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

MÜSİAD üyeleri ile an be an gelişmeleri takip ederek yapılabilecekler noktasında sürekli iletişim halinde olduklarını belirten MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, yardım faaliyeti konusunda bilgi vererek Kızılay aracılığıyla 2000 adet battaniye yardımı yaptıklarını belirtti.

Saygılı, "MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanımız Ahmet Şekerli, MÜSİAD Üye İlişkileri Komitesi Başkanı Faruk İbrahim Özbek, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ve MÜSİAD üyelerimiz ile birlikte Aşık Veysel Rekreasyon Alanında AFAD tarafından kurulan çadırlarında depremzedeleri ziyaret ederek bir nebze olsun sıkıntılarına ortak olmaya çalıştık. MÜSİAD tarafından bağışı yapılan battaniyelerin dağıtımını gerçekleştirdik. Rabbimin izniyle birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede bu günlerinde üstesinden geleceğiz. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremzedelerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizle irtibatlı olarak yardımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli ise "İzmir'de deprem bölgesinde mağdur olmuş vatandaşlarımıza battaniye ve erzak yardımında bulunduk. Deprem anından bu yana sahada olan ve depremzede kardeşlerimizle beraber gece gündüz demeden çalışan MÜSİAD ailemizin kıymetli üyelerine çok teşekkür ediyorum. Rabbim her türlü afetten milletimizi ve devletimizi muhafaza etsin" diyerek Kızılay'a, yapılan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları için çok teşekkür etti.

MÜSİAD'ın yapmış olduğu yardım faaliyetine katılan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ise "152 yıldır olduğu gibi, bugün de milletimizin yanındayız. İzmir depremini el birliğiyle atlatabilmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları destekleyen MÜSİAD'a teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR