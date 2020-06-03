MÜSİAD'dan dijital fuar - Son Dakika

MÜSİAD'dan dijital fuar

MÜSİAD Muğla Başkanı Av. Kazım Demir, iş dünyasını bölgenin en kapsamlı ilk dijital fuarının 7-13 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı.

MÜSİAD'dan dijital fuar, System.String[]

MÜSİAD Muğla Başkanı Av. Kazım Demir, iş dünyasını bölgenin en kapsamlı ilk dijital fuarının 7-13 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı.


MÜSİAD Muğla Başkanı Av. Kazım Demir, 7 Temmuz 2020 tarihinde online ziyaretçiye açılacak olan 1. Bölgesel Dijital EXPO Fuarı'nın Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki markaların dünyaya açılan kapısı olacağını vurgulayarak, fuarda Muğla, Denizli, Antalya, Alanya, Burdur, Fethiye, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Uşak'taki şirketlerin stantlarının yer alacağını söyledi.


Fiyat, zaman ve ulaşım avantajı


Şube Başkanı Demir, "Küresel salgının da etkisi ile iş dünyası bir süredir uzaktan toplantılar, eğitimler, e-ticaret gibi enstrümanları kullanıyordu. Önemli pazarlama araçlarından fuarları dijital dünyaya taşıyan dijital fuarlar, fiyat, zaman ve ulaşım avantajlarıyla bu alanda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İşletmeler dijital platformdaki fuarlarda sergiledikleri ürünlerini, metinsel, görsel ve videolu araçlarla tanıtma olanağı buluyor. Bu fuarlar aynı zamanda, sınırlı sermayeyle sınırlı fiziki mekanlarda iş yapan KOBİ'lerin küresel piyasalara erişimlerini kolaylaştıran etkin ve ekonomik uygulamalardır. Bunun dışında dijital fuarcılık geleneksel fuarcılığın destekleyicisi ve tamamlayıcısı rolü üstlenmektedir" dedi.


"Gerçek fuar atmosferi olacak"


Amacı ticari pazar payını artırmak, az maliyetle çok sayıda müşteriye ulaşarak ürün veya hizmet sunum veya satışını gerçekleştirmek olan fuarda; gerçek fuar atmosferi yaşanacak, lokasyon önemi olmayan erişebilir Pazar yeri imkanının yanı sıra yüzlerce katılımcı bir arada olacak. Yerel ve uluslararası binlerce ziyaretçi online data temin edebilecek. Yüksek fuar masrafından muaf olmak suretiyle katalog maliyetine uluslararası katılımcısı olan fuarda yer almak gibi ayrıcalıklar elde edilecek.


13 Temmuz tarihine kadar sürecek


Bunun yanı sıra dijital fuarda; yurt içi ve yurt dışı kamu kurum ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği, ulusal ve yerel online lansman, organizasyonun yerel, ulusal ve dijital mecralarda reklam yayını, birçok sivil toplum kuruluşunun üyelerine sms ile bildirim desteği, fuar süresince birçok eğitim ve konferans ile ziyaretçi desteği sağlanacak. İlk 2 gün canlı yayın modunda, son 5 gün ziyarete açık modda olacak olan Fuar, 13 Temmuz 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. - MUĞLA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'dan dijital fuar - Son Dakika Ekonomi

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