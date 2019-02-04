Müsiad'dan Eğitim Atağı

Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması adına birçok projeye imza atan MÜSİAD, iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu "nitelikli ara eleman" ihtiyacını karşılamak amacıyla tematik liselerin oluşturulmasına hız verdi. Eğitim odaklı faaliyetlerine 2017 yılında Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile adım atan MÜSİAD, son olarak "hami okul" projesi kapsamında Kartal İlçesi Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Tasarım Bölümü'nü açtı.

MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen açılış törenine, Genel Başkan Abdurrahman Kaan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür VekiliZekine Dayıoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, MOSFED Başkan Yardımcısı Murat Tunç, Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Beker, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda veli katıldı.

"Kurulduğumuz Günden Bu Yana Mesleki Eğitim Konusunu Vurguluyoruz"

Açılış töreninde konuşan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ın kurulduğu günden beri eğitimin önemine vurgu yaptığına dikkat çekti. Kaan; " Eğitimde birtakım özel alanlar vardır; eğitimin ve ülkeye olan geri dönüşünün kalitesini belirleyen en önemli etkenlerden biri bu alanlardır. Meslek lisesi ve tematik lise konusu da, özel ilgi isteyen bu özel alanlardan biridir. MÜSİAD olarak, kurulduğumuz günden bu yana, bu ayrıcalığın farkında olarak, her fırsatta eğitimin önemini vurguladık. Meslek liselerinin sayılarının artarak, bu alanda yapılan yatırımların daha yukarı taşınması gerektiğini defaatle dile getirdik. Sözlü çabayla yetinmeyip, somut çalışmalar ortaya koyduk. 2011 yılında düzenlediğimiz Mesleki Eğitim Çalıştayı ve hazırladığımız 2013, 2014 Çalışma Raporları'nda, mesleki eğitimin gelişebilmesi noktasında önerilerimize yer verdik ve bu önerilerimizi yetkili makamlarla paylaştık. Bugün, görüşlerimizin değerlendirilerek önerilerimizin uygulanma aşamasına geldiğini görmek, bizleri son derece memnun ediyor." dedi.

"Tematik Liselere Öncelik Veriyoruz"

Konuşmasında meslek liselerinin geliştirilmesi ve bu liselerde okuyan öğrenci sayısının artırılması gerektiğine dikkat çeken Kaan, şöyle konuştu:

"Bugün ortaöğretim çağında olan yaklaşık 2 milyon gencimiz, mesleki ve teknik liselerde öğrenim görüyor. Bu rakamı, el birliğiyle daha yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz. MÜSİAD olarak, mesleki eğitimde önemli basamaklardan biri olarak gördüğümüz tematik liselere özel önem veriyoruz. Titizlikle çalışarak hayata geçirdiğimiz Bağlarbaşı MÜSİAD Pazarlama ve Perakende Meslek Lisesi'ni, geçtiğimiz yıl eğitime kazandırdık. Bu lisemiz, önemli bir açığın bulunduğu pazarlama ve perakende alanında faaliyet gösteren ilk okul olma özelliği taşıyor.Önemli üretim kalemlerimizden olan ayakkabı ve kuyumculuk, tematik eğitime en fazla ihtiyaç duyan sektörlerden ikisidir.En kısa zamanda, bu alanlardaki ihtiyacı karşılayacak çalışmaların da hayata geçmesini ümit ediyoruz."

"Mobilya Bölümünü Çağımızın Gerektirdiği Modern Koşulları Baz Alarak Dizayn Ettik"

Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş ise konuşmasında bölümün uzun bir çalışma neticesinde hazır hale getirildiğine dikkat çekti. Bölümün amacı ile ilgili bilgi veren Altunbaş şöyle konuştu:

"Atalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi MÜSİAD Mobilya ve Tasarım Bölümünü yaklaşık 6 aylık yoğun bir çalışmanın neticesinde hazır hale getirdik. Bu yola çıkarkenki temel amacımız, mobilya sektörünün en önemli sorunu olan yetişmiş insan gücünü artırmak ve sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak. Bu bağlamda çalışmalarımız kapsamında ilk olarak mobilya ve tasarım konusunda İstanbul'daki en donanımlı okulu tespit ettik. Akabinde okul müdürümüz ve değerli öğretmenlerimizin de katkılarıyla düzenlediğimiz çalıştaylarda yol haritası ve müfredatımızı belirledik. Daha sonra Mobilya Federasyonu ve İTO gibi ülkemizin önde gelen STK'larının da destekleriyle Mobilya ve Tasarım Bölümünü, çağımızın gerektirdiği modern koşulları baz alarak yeniden dizayn ettik. Bölümümüzde öğrencilerimizin gelişmesini ve alanlarında profesyonelleşmelerini sağlamak amacıyla gerekli ham madde tedarikinden öğrencilerimizin giyeceği kıyafetlere kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar sağlıyoruz. Ayrıca başarılı olan ve dereceye giren ilk 3 öğrencimizi, sektörün en büyük fuarı olan Milano Fuarına götürerek mesleki yeterliliklerinin artırılmasını sağlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize kendi firmalarımızda da staj imkanı oluşturarak gelecekte daha rahat istihdam edilmelerine önayak oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu."

Açılış töreni plaket takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.