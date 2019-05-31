Son Dakika Haberleri: MÜSİAD'dan engellilere iftar
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MÜSİAD'dan engellilere iftar

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programında engelliler bir araya geldi.

MÜSİAD'dan engellilere iftar, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programında engelliler bir araya geldi.
Bir lokantada gerçekleştirilen programda konuşan MÜSİAD Şube Başkanı Yusuf Bilin, engellilerle iftarda bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Bilin, "Silopili kardeşlerimizden bu özel kardeşlerimizin yükünü hafifletmek, daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için ellerinde gelen çabayı sarf etmelerini bekliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:35 Kaynak: AA
Şırnak, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kültür Sanat
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