Son Dakika Haberleri: MÜSİAD'dan Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyona destek
Son Dakika Güncel MÜSİAD'dan Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyona destek

MÜSİAD'dan Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyona destek

2 saat önce

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılan operasyona destek vererek, "Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir" dedi.

MÜSİAD'dan Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyona destek, System.String[]

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılan operasyona destek vererek, " Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir" dedi.


Ahmet Nur, yaptığı açıklamada, " Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz. Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, Ortadoğu'da sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir. MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyetler diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barış getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - KARABÜK

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
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