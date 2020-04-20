MÜSİAD'dan ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin destekleriyle hazırlanan gıda kolileri, Kızılay Osmangazi Şubesi yetkililerine teslim edildi.

MÜSİAD Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre, bağışlarla hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Şube Başkanı Nihat Alpay, dünya ve Türkiye'nin salgın hastalık nedeniyle zor zamanlar geçirdiğine işaret etti.

Bu sürecin birlik olunarak atlatılacağını kaydede Alpay, "Şimdi dayanışma ve sabır zamanı. Bu zor günlerde yapılan yardımlarla bir nebze de olsa yaralara merhem, dertlere derman olup, ihtiyaçları karşılayabildiysek ne mutlu bizlere. Bugün ilk etap kolilerimizi teslim ettik. Önümüzdeki günlerde de diğer teslimatlar yapılacak. Bağışta bulunan arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.