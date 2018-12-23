Son Dakika Haberleri: Müsiad'dan Malezya'da Helal Gıda Semineri

Müsiad'dan Malezya'da Helal Gıda Semineri

3 saat önce

KUALA Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Malezya Temsilciliği'nde "Helal Gıda Sektöründe Aranan Kriterler" semineri gerçekleştirildi.

Müsiad'dan Malezya'da Helal Gıda Semineri, System.String[]
KUALA Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Malezya Temsilciliği'nde "Helal Gıda Sektöründe Aranan Kriterler" semineri gerçekleştirildi.

Helal gıda alanında araştırmalar yapan Mehmet Ali Fındık, helal sertifikası fikrinin geçmişi, helal sertifikası veren kurumlar ve İslam ülkelerinde helal ürün denetlemelerine ilişkin bilgi verdi.

Uluslararası helal sertifikası kuruluşlarının kriterlerine dair detaylı sunum yapan Fındık, Malezya ve Türkiye'nin helal gıda sektöründeki rolünü anlattı.

Fındık, Malezya'da 1997'de kurulan İslami Kalkınma Dairesinin (JAKIM) 2011'de helal sertifika alanında en yetkili kurumlardan biri haline geldiğini ve birçok kuruluşla bu alanda ortak çalıştığını söyledi.

MÜSİAD Malezya Temsilcisi Sabri Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Türkiye ile Malezya arasındaki ihracatı artırmak olduğunu belirterek, "Malezya'ya ihracat yaparken kullanılacak malların gerektirdiği şartlara dair üyelerimizi bilgilendirmek üzere Genel Başkanımınız Sayın Abdurrahman Kaan'ın yönlendirmesiyle bu tür seminerleri düzenliyoruz." dedi.

Yardımcı, Türk ihracat firmalarını Malezya'ya yönlendirmek için yoğun çaba sarf ettiklerine dikkati çekerek, "Hedefimiz doğru insan, doğru kaynak ve doğru adresle insanlarımızı yönlendirmektir." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:46 Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Malezya, Ekonomi
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