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MÜSİAD'dan "Mazi'den Ati'ye Ticaret Kervanı Yürüyüşü"

45 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından organize edilen "Mazi'den Ati'ye Ticaret Kervanı Yürüyüşü" Kızılören Kuruçeşme Kervansarayı'nda gerçekleştirildi.

MÜSİAD'dan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından organize edilen "Mazi'den Ati'ye Ticaret Kervanı Yürüyüşü" Kızılören Kuruçeşme Kervansarayı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesi "Mazi'den Ati'ye" adı verilen at, eşek ve develerden oluşan ticaret kervanı, kervansaraya yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki ormanlık bölgede toplandı.

"Kervanımızı bereketli kıl yarabbi" diyerek yola çıkan temsili ticaret kervanı, tarihi Kuruçeşme Kervansarayı'na varışında Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Başkan Vekili Fatih Özgökçen, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, ada başkanları ve MÜSİAD üyeleri karşıladı.

Karşılamanın ardından hanın içinde devam eden programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, helal kazanç ve ticaretin önemine değinerek gelen katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve oda başkanlarının selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Batı dünyasının engizisyon mahkemeleriyle uğraştığı sırada, atalarımız yoldan gelen kervanları bu hanlarda ücretsiz 3 gün misafir ederek insanlığa dayanışma sistemini ortaya koyuyordu." dedi.

Ahilik geleneği ve değerlerinin önemine de değinen Toprak, Konya sanayicisinin tüm dünyada 180 ülkeye 1,8 milyar dolarlık ihracat yaparak, Konya'yı bir ticaret, sanayi merkezi haline getirdiğini sözlerine ekledi.

Program konuklara geleneksel Konya pilavı ve aşure ikramıyla son buldu.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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