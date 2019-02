Müsiad'dan Mesleki Eğitime Destek - İstanbul

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan , mesleki eğitimin güçlenmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Şu an tüm dünyada, özellikle Kuzey Avrupa Orta Avrupa olmak üzere Uzak Doğu 'nun mesleki eğitimde nereye geldiğiyle alakalı çalışmalarımızı yaptık, bitirdik. Hedefimiz, artık meslek liselerini diğer liselerden daha cazip hale getirmek üzerinedir." dedi.Kaan, MÜSİAD'ın "hami okul" projesi kapsamında Kartal 'daki Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Tasarım bölümünün açılışında yaptığı konuşmada, MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen açılışın hayırlara vesile olmasını diledi.Mesleki eğitimin Türkiye için öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Kaan, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana mesleki eğitimle ilgili projelere ağırlık verdik. Şu an tüm dünyada, özellikle Kuzey Avrupa, Orta Avrupa olmak üzere Uzak Doğu'nun mesleki eğitimde nereye geldiğiyle alakalı çalışmalarımızı yaptık, bitirdik. Hedefimiz, artık meslek liselerini diğer liselerden daha cazip hale getirmek üzerinedir. Bunu bilesiniz." şeklinde konuştu.MÜSİAD'ın Türkiye'de faaliyet gösterdiği 86 noktada çalışmalar yaptığını anlatan Kaan, MÜSİAD'ın tüm Türkiye'deki meslek liselerini canlandırmak için çalışacağını ve bunun sözünü verdiğini söyledi."Türkiye, genç nüfusuyla bir vaat barındırıyor"Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin 13 milyonu aşan 15-24 yaş nüfusa sahip olduğunu, bunun Türkiye'yi Avrupa'dan pozitif ayrıştırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:"MÜSİAD olarak bu gençliği bir fırsat alanı olarak görüyoruz. Çünkü hızla yaşlanmakta olan Avrupa'ya karşılık Türkiye, genç nüfusuyla bir vaat barındırıyor. Nedir bu vaat? Gençliğin verdiği güç ve bu güçle ilerleme kabiliyeti… Biz bunu bir güç olarak görüyoruz. Çünkü bizler her fırsatta bu topraklardan aldığımız büyük mirası da her zaman vurguluyoruz. Gençlerimiz bunu biraz kulaklarına küpe olarak görsünler. Dünyada bu kadar medeniyetin bir arada yaşadığı bir başka toprak yok. Bu bilgidir, mirastır, güçtür. O bakımdan bu gücün de farkına vararak hareket etmemiz gerekiyor.""Her alanda nitelikli elemanlara daha fazla ihtiyacımız var"MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Anadolu kültürünün mayasıyla yetişen gençlerin diğer gençliklere göre azim ve güçle öne çıktığını belirterek, dünyada yaşanan dönüşümü de doğru okuyarak yola devam edeceklerini kaydetti.MÜSİAD'ın yarı açık cezaevlerindeki insanlara yönelik çalışmalar yürüttüğünü, atölye ve fabrika kuruluşları yaptığını anlatan Kaan, Türkiye'nin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayarak ülkenin üretimini yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı.Kaan, "Biz 2011 yılından itibaren mesleki eğitim çalıştayları, 2013-2014'te çalışma raporları yaptık. Birçok çalışmayı yapıp bunları gerekli yerlere ilettik. Bir şeyin temelini atmak zordur. Ondan sonra binayı inşa edersiniz. O bakımdan bizler MÜSİAD olarak, bundan sonra mesleki eğitim konusunda dünyadaki en iyi modeli hazırlamış durumdayız. Yakın zamanda bunun adımlarını atacağız." diye konuştu.Türkiye'nin nüfusunun her yıl 1 milyon arttığını, her yıl yaklaşık 800 bin civarında genç işsize iş bulmak gerektiğini belirten Kaan, Türkiye'nin nüfusunun yaşlanmaya başladığını söyledi.Kaan, "Şu an ortalamamız 32'ye çıktı. Çok övünüyorduk, '27-28 yaşında genç nüfusumuz var' diyorduk. Bugün 32'ye çıktık. Yani 5 yıl yaşlandık. Her alanda nitelikli elemanlara daha fazla ihtiyacımız var." dedi."Sektörde nitelikli eleman sorunu yaşıyoruz"MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş da sektörde nitelikli eleman sorunu yaşadıklarını ve hızlı bir karar alarak Türkiye'deki mobilya tasarımıyla ilgili meslek liselerini incelediklerini anlattı.Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Tasarım bölümünü yaklaşık 6 aylık yoğun bir çalışma sonucu hazır hale getirdiklerini ifade eden Altunbaş, "İncelediğimizde gördük ki 19 bin 111 öğrencimiz bu alanda eğitim görüyor. Bunu İstanbul 'a indirgediğimizde 16 meslek okulu, aşağı yukarı 2 bin 854 tane öğrenciyle karşılaştık. Bu bir anlamda sektörümüz için çok ciddi bir orduydu. 'Biz nasıl dokunabiliriz' diye inceleme yaptığımızda karşımıza Atalar Meslek Okulu çıktı. Altyapısını belli oranlarda tamamlamış, bizim belli noktalarda revize edebileceğimiz bir yapıydı." şeklinde konuştu.Okul müdürü ve öğretmenlerin de katkılarıyla düzenlenen çalıştaylarda, yol haritası ve müfredatı belirlediklerini aktaran Altunbaş, şunları kaydetti:"Çalışmalarımızın belli bir olgunluğa kavuşmasıyla Mobilya Dernekleri Federasyonu ve İstanbul Ticaret Odası gibi ülkemizin önde gelen STK 'larının da destekleriyle mobilya ve tasarım bölümünü, çağımızın gerektirdiği modern koşulları baz alarak yeniden dizayn ettik. Bölümümüzde öğrencilerimizin gelişmesini ve alanlarında profesyonelleşmelerini sağlamak amacıyla gerekli ham madde tedarikinden öğrencilerimizin giyeceği kıyafetlere kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar sağlıyoruz. Ayrıca, başarılı olan ve dereceye giren ilk 3 öğrencimizi, sektörün en büyük fuarı olan Milano Fuarı'na götürerek mesleki yeterliliklerinin artırılmasını sağlıyoruz. Ayrıca, öğrencilerimize kendi firmalarımızda da staj imkanı oluşturarak gelecekte daha rahat istihdam edilmelerine önayak oluyoruz."İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür ise MÜSİAD'ı anlamlı çalışması için tebrik etti. Gür, benzer çalışmaları MÜSİAD'ın tüm sektör kurullarından görmek istediklerini söyledi.