Müsiad'dan Osb Başkanı Topçuoğlu'na Ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Mustafa Topçuoğlu'na ziyarette bulundu.

Ziyarette Mehmet Çelenk başkanlığındaki şube yöneticileri ve üyelerinden oluşan işadamları da yer aldı. Ziyarette konuşan MÜSİAD Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Çelenk üretim ve istihdam konularının yanı sıra şehir ekonomisine katkı sunan işletmelerin sorunları, üretilen mallar ve ihracatlar gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu. Çelenk, "OSB'deki yatırımların artması için çalışacağız. Bizde, MÜSİAD olarak geliştirmekte ve üretmekte olduğumuz projeler ile Gaziantep OSB ile birlikte yürüteceğimiz projelerde sanayiciliğin geliştirilmesi önceliğimiz arasında yer alıyor. Şu an Türkiye'nin en büyük OSB'sine sahibiz. Çıkan her türlü sorunun da birlikte üstesinden geleceğiz" dedi.



Ziyaretten memnuniyetini dile getiren GAOSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu, "Türkiye'de en düzenli ve güzel sanayi bizim sanayimiz. Elbette burada sanayicimizin de emeği çok fazla onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz hiçbir zaman sen ben yapmadık. Her zaman "Biz" olduk. Birlik beraberlik içerisinde sanayicimizin yeri geldi sorununu, sıkıntısını dinledik, yeri geldi mutluluğuna üzüntüsüne ortak olduk. İnsanlarımızı dinledik onların talep ve görüşlerini değerlendirip, istişare ettik, sizin gibi değerli sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte istişarelerde bulunduk, buda tabii ki bizi zirveye taşıdı" diye konuştu. - GAZİANTEP

