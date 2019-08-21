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MÜSİAD'dan Rektör Polat'a ziyaret

1 saat önce

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Mehmet Zeki Güvercin, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

MÜSİAD'dan Rektör Polat'a ziyaret, System.String[]

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Mehmet Zeki Güvercin, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.


Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi, Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Mehmet Zeki Güvercin, rektörlük görevine yeniden atanan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Güvercin, Rektör Polat'a ikinci döneminde başarılar diledi. Ziyarette ayrıca üniversitenin uluslararası çalışmaları konusunda da istişarelerde bulunuldu. - KARABÜK

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Refik Polat, Mehmet Zeki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
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