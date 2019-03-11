Son Dakika Haberleri: Müsiad'dan Tasarruf Çağrısı

Müsiad'dan Tasarruf Çağrısı

5 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, ülke ekonomisine katkı sağlamak için gereksiz harcamalardan kaçınılması ve tasarruf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Müsiad'dan Tasarruf Çağrısı, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, ülke ekonomisine katkı sağlamak için gereksiz harcamalardan kaçınılması ve tasarruf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Acar, yazılı açıklamasında, 2018 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyon oranındaki düşüş eğiliminin alınan tedbirlerle olumlu yönde seyrettiğini belirten Acar, üreticiler, sanayiciler ve ekonomi yönetimi olarak enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonominin yeniden ivme kazanması için milli bir duruşla ticaretin canlı tutulması gerektiğini ifade etti.

Acar, Türkiye ekonomisinin tekrar arzu edilen istikrarlı ve dengeli büyüme rakamlarına ulaşması için iş insanlarına da büyük görevler düştüğünü kaydederek ileride hayata geçirilecek dengelenme odaklı ekonomi politikalarıyla arzu edilen istikrarlı ve kur baskısından sıyrılmış büyüme rakamlarının yakalanabileceğine işaret etti.

Olumlu motivasyonun enformasyon toplumundaki en gerekli olgu olduğunu belirten Acar, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisine katkı sağlamak adına millet olarak gereksiz harcamalardan kaçınmalı ve tasarrufa gidilmelidir. Hükümetin de bu tasarrufa öncülük etmesini arzu etmekteyiz. Bu şekilde Türkiye ekonomisine duyulan güveni daha güçlü bir şekilde tesis edebiliriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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