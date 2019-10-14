Son Dakika Haberleri: MÜSİAD'dan 'ticaret atağı'
Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'dan 'ticaret atağı'

MÜSİAD'dan 'ticaret atağı'

1 saat önce

MÜSİAD, Özbekistan, Hindistan ve Bosna Hersek'e yönelik düzenlediği iş gezileri, zirveler ve konferanslarla dünyanın muhtelif bölgelerinde ticaret ağları kurulmasına öncülük ediyor.

MÜSİAD'dan 'ticaret atağı', System.String[]

MÜSİAD, Özbekistan, Hindistan ve Bosna Hersek'e yönelik düzenlediği iş gezileri, zirveler ve konferanslarla dünyanın muhtelif bölgelerinde ticaret ağları kurulmasına öncülük ediyor.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Özbekistan, Hindistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:52 
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