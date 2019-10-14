MÜSİAD'dan 'ticaret atağı'
1 saat önce
MÜSİAD, Özbekistan, Hindistan ve Bosna Hersek'e yönelik düzenlediği iş gezileri, zirveler ve konferanslarla dünyanın muhtelif bölgelerinde ticaret ağları kurulmasına öncülük ediyor.
MÜSİAD, Özbekistan, Hindistan ve Bosna Hersek'e yönelik düzenlediği iş gezileri, zirveler ve konferanslarla dünyanın muhtelif bölgelerinde ticaret ağları kurulmasına öncülük ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:52
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