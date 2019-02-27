Son Dakika Haberleri: Müsiad'dan Tüdemsaş'a Ziyaret

Müsiad'dan Tüdemsaş'a Ziyaret

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sivas Şube Başkanı Salim Eminoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'yi (TÜDEMSAŞ) ziyaret etti.

Müsiad'dan Tüdemsaş'a Ziyaret, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sivas Şube Başkanı Salim Eminoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'yi (TÜDEMSAŞ) ziyaret etti.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu'nu makamında ziyaret eden Eminoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, şirketin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Eminoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bu kurumun, bizim bilmediğimiz, yaptığı birçok güzel işlere vakıf olduk. Sivas'ta güzel şeyler oluyor. Bu tip firmaları ayakta tutmamız lazım. Önem vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Başoğlu ise şunları kaydetti:

"TÜDEMSAŞ olarak yük vagonu üretimi ve onarımlarını yapıyoruz. Şirketimizin faaliyetlerini Sivaslı sanayici ve iş adamlarımıza anlattık. İş adamlarımız TÜDEMSAŞ'ı gezdikten sonra şirketimizle ilgili bilmedikleri birçok konuda fikir edindiklerini söylediler. Şirketimiz bir taraftan yurt içine ve yurt dışına vagon üretimi yaparken diğer taraftan da kendini teknolojinin ve sektörün gerektirdiği yeniliklere hazırlama gayreti içindedir. Hep birlikte Sivas ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya, birlikte çalışmaya hazırız."

Ziyaretin ardından MÜSİAD üyeleri, Başoğlu eşliğinde vagon üretim ve onarım fabrikalarını gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:02 Kaynak: AA

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