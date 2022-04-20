MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden ihtiyaç sahiplerine market alışveriş kartı - Son Dakika
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MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden ihtiyaç sahiplerine market alışveriş kartı

20.04.2022 15:05
MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden ihtiyaç sahiplerine market alışveriş kartı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi, ihtiyaç sahiplerine market alışveriş kartı yardımında bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi, ihtiyaç sahiplerine market alışveriş kartı yardımında bulundu.

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde tespit edilen yaklaşık 1500 ihtiyaç sahibine MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş'un da katılımıyla market alışveriş kartı ulaştırıldı.

Bozkuş, düzenledikleri yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür etti.

Sağladıkları destekle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olamaya çalıştıklarını aktaran Bozkuş, "Merkez Bağlar, Sur, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerimizde, ekonomik durumu elverişli olmayan kardeşlerimize yardımlarımızı ilettik. Yaklaşık 1500 ailenin istedikleri ürünü alabilecekleri market yardım çeklerimizi dağıttık." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden ihtiyaç sahiplerine market alışveriş kartı - Son Dakika


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