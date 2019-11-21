MÜSİAD Dost Meclisinin konuğu Vali Baruş oldu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen 'Dost Meclisi' toplantısının bu ayki konuğu Malatya Valisi Aydın Baruş oldu. Vali Baruş, OSB'ye yeni fabrikalar kurulduğunu söyleyerek böylelikle istihdamın arttırılacağını dile getirdi.



MÜSİAD Malatya Şubesinde gerçekleştirilen 'Dost Meclisi'nde sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Şube Başkanı Poyraz, üyelerin katılımı ile düzenli olarak gerçekleştirdikleri program ile yöneticileri, kanaat önderleri, iş adamı ve akademisyenlerini misafir ettiklerini söyledi.



MÜSİAD'ın dünyanın en etkin ve en yaygın sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Poyraz, 94 ülkede 224 şubeyle en yaygın STK konumunda olduklarını ifade etti. Poyraz, Malatya'da da üyelerinin 2 milyar TL'yi bulan yatırımıyla kent ekonomisine önemli katkılar sunduklarını belitti.



"Göreve geldikten sonra önemli işlere imza attık"



Göreve gelmeleri ile birlikte önemli çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini de dile getiren Poyraz, şunları söyledi:



"2 gün kampa girerek bir yıl boyunca yapacağımız faaliyetlerle ilgili görüş alış verişinde bulunarak yol haritamızı belirledik. Üye ziyaretleri ve kurum ziyaretleri yaparak devraldığımız bayrağı nereye taşıyacağımız ile ilgili ve ortak yapılacak çalışmalarla ilgili düşüncelerimizi belirledik. İş geliştirme, nitelikli personel istihdamı ile ilgili, Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi ile bir protokol gerçekleştirdik. İnönü üniversitesi meslek yüksekokulu OSB ile de protokol ile ilgili mutabakat sağlandı. Genç MÜSİAD bünyesinde yürütülen Malatya (YBA) öncülüğünde genç üyelerimiz ulusal çapta örnek girişimcilerle buluşma fırsatı buldu. KOSGEB ile üyelerimize yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirildi. Malatya TKDK ile üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Genel başkanımızın da katıldığı, toplamda 8 kategoride ödüllerin verildiği ve ilk defa gerçekleştirilen ayrıca ekonomi dünyasında geniş bir yankı bulan. "MÜSİAD Malatya Ekonomi Ödülleri" programını geniş bir katılımla gerçekleştirildi. FKA ve İTÜ ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz eğitim programı kapsamında ve toplamda 30 saati bulan programımızı gerçekleştirdik. İTÜ hocalarımızın katıldığı ve değişik tarihlerde 5 günlük bir program üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti. Programımıza düzenli olarak katılan üyelerimize, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından sertifika almaya hak kazandılar. Bu gün eğitim programına katılan bir kısım üyelerimize Sayın Valimiz tarafından sertifikaları taktim edilecektir. Yeni bir Eğitim programımız 'Ticaret Hukuku ve Ahlak' başlığıyla Aralık ayı içerinde gerçekleşecektir. Ayrıca üye ve aileleriyle Kahraman Maraş'ta gerçekleştirmeyi planladığımız bir kaynaşma programı ve Ticari iş gezisi kapsamında, Malezya'ya üyelerimizle ticari gezi programı gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetlerimizle bir yıllık çalışma programını tamamlamış olacağız"



"Tek başına zerresin, beraberken okyanus"



Daha sonra söz alan Vali Baruş ise tanıtım filminde izlediği 'Tek başına zerresin, beraberken okyanus' sözünü anımsatarak "Bir araya gelmeden, el birliği yapmadan, birbirimize sırtımızı dayamadan güç sahibi olmamız hem Türkiye olarak hem Malatya olarak mümkün değil. Onun için bu güzel beraberlik çok büyük anlam taşıyor" dedi.



"MÜSİAD'ı çok iyi tanıyoruz"



MÜSİAD'ı iyi tanıdıklarını ifade eden Baruş, "Sadece kendi kazancını düşünen değil, ülkeye katkı yapmaya öncelik sayan, komşusuna diğer kardeşlerine faydalı olmayı öncelik haline getiren fazilet sahibi insanlardan oluşuyor. Bu çok önemli bir erdemdir. İnsanın kendi maişetini kazanması, çoluk çocuğunu geçindirir halde bulunması dinimize göre önemli bir erdemdir. Ama bundan daha önemlisi 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' sevgili Peygamberimizin sözü doğrultusunda insanlara iş vermek, onları AŞ sahibi yapmak, onların çoluk çocuğunu geçinmesine katkı sağlamak ve ülkemizin üretimine katkıda bulunmak çok daha büyük fazilet" şeklinde konuştu.



"Üretim birinci koşulumuz"



Dünyada üretim yapmadan ve ekonomik refahını arttırmadan bağımsızlığını sağlayabilen ülkenin olmadığını dile getiren Baruş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Üretim bunun birinci koşulu. Zengin olabilirsiniz, petrol kaynaklarınız çok olabilir, doğal kaynaklarınız çok olabilir ama bunu insanımızla paylaşmıyorsanız ve bunu sürdürülebilir bir üretim mekanizması ile değerlendiremiyorsanız o kazandığınız kazançlar birilerinin cebine gider ama toplumun çoğunluğunun bundan haberi olmaz. Bu kazandığınız paralar başkalarına hizmet eder. Onun için üretim o açıdan önemli, üretimde hem kazanma var hem paylaşma var. Çünkü üretirken istihdam sahibi yaptığınız insanları iş sahibi yapıyorsunuz aynı zamanda ve onların da akşam eve giderken güler yüzle çocuklarının yanına rahat bir şekilde gitmesini temin ediyorsunuz. Bu anlamda MÜSİAD üyelerini ben tebrik ediyorum. Ülkemiz ekonomisine, Malatya ekonomimize sağladıkları katları için. Bizlerde Malatya ekonomisinin daha iyi bir durumda olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz"



"Malatya'ya yeni fabrikalar yapılıyor"



Malatya'da yeni yatırımlar yapılmaya başlanıldığını da anımsatan Baruş, "Şu anda iki Organize Sanayi Bölgemizde 25-26 civarında yeni fabrika yapılıyor. Bunun yanında yine ilimizden, İstanbul'dan, Çorlu'dan gelen tekstil firmaları var. Tekstil sektörü istihdam ağırlıklı bir sektör olduğu için ilimizin işsizliğinin azaltılması anlamında çok önemli bir sektör. Onlara gerekli yardımı yapmak için bizlerde Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Organize Sanayi Bölgesinde arıtma tesisine ek bir tesis yapacaklarını da dile getiren Baruş, şu anda 2 adet Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 27 bin kişinin çalıştığını söyledi. Her geçen gün sanayi bölgelerinde çalışan işçi sayısının arttığına da dikkat çeken Baruş, "Bunun yanında hizmet sektöründe, inşaat sektöründe bir takım sıkıntıların olduğunu da biliyoruz. İnşallah bunlarda kısa zamanda aşılır. Önemli olan birbirimize güvenmemiz, birbirimize güven vermemiz, kötümser olmamamız, ülkemize güvenmemiz. Biz ülkemize güvenirsek, ekonomimize güvenirsek ve çevremizdeki insanlara da bu pozitif havayı verebilirsek bu işler çok daha çabuk düzelir" dedi.



"Malatya'da nüfusun yaklaşık yüzde 35'in düzenli gelir sahibi"



Malatya istihdamın yaklaşık 180 bin olduğunu da dile getiren Baruş, "Bu istatistikleri biz düzenli olarak alıyoruz. Yaklaşık 40 bin kamu çalışanımız var, 28 bin Bağ-Kur'lumuz ve 112 bin civarında da sigortalımız var. Bu sayıyı 200 bine çıkarmamız gerekiyor, işsizliği hafifletebilmemiz için. Diğer illere baktığımızda Malatya çok büyük bir sıkıntı altında olarak gözükmüyor ama 200 bini aştığımız takdirde önemli oranda istihdam sorununu aşmış olacağımız kanaatindeyim. Bunların 30 bini aşkını sanayi sektöründe çalışıyor. Diğer hizmet sektörleri ile birlikte tarımla birlikte sigortalı sayımız 180 bin civarında. Yaklaşık 105 bin civarında ise emeklimiz var. Dolayısıyla Malatya'da nüfusun yüzde 35'in düzenli gelir sahibi olduğunu görüyoruz. Nüfusunun üçte birinden fazlası aktif halde maaş alıyor. Dolayısıyla bu bizim için kötümser olmamamızı gerektiren bir rakam. Diğer çevremizdeki illere baktığımızda, bu sevindirici bir rakam" diye konuştu.



Malatya'nın Türkiye ekonomisine de büyük bir katkı sağladığını aktaran Baruş, "Sizlerin de bu anlamdaki emekleri ve katkıları çok büyük. Ben de bu akşam sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duydum. Sizlerle Malatya ekonomisi üzerine konuşmak, Malatya'nın sorunlarını konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak ve yapabilecekleriniz konusunda birbirimize heyecan vermek noktasında bu toplantının çok büyük faydasının olacağını düşünüyorum" dedi. - MALATYA