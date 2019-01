Müsiad Düzce Başkanı Pehlivan, "2019 Yılında İktisadi Değişiklik Beklemiyoruz"

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, "Türkiye'de 2019 yılında 2018 yılına oranla çok büyük bir iktisadi değişiklik beklemiyoruz" dedi.

MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde Prof. Dr. Servet Bayındır'ın konuşmacı olarak katıldığı İslam ve İktisadi Hayatımız konulu bir konferans gerçekleştirildi. Konferansa Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, MÜSİAD üyeleri ve davetliler katıldı.



Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan yaptı. "Ne olursa olsun yatırım yapmaya devam etmeliyiz" diyen Pehlivan konuşmasını şöyle sürdürdü; "Müslümanların tek bir gayesi vardır; Allah'ın rızasını kazanmak. Biz de Allah'ın rızasını kazanmak için MÜSİAD çatısı altında buluştuk. Çünkü MÜSİAD maddeyi amaç edinen değil, araç olarak gören insanların yeridir. Helal kazanç kavramını benimseyen ve kazandığını helal yolda harcayan insanların yeridir. İş adamları olarak son günlerde bizlere sorulan soruların en başında güncel ekonomik durum ve 2019 yılı beklentileri gelmektedir. Türkiye'de 2019 yılında 2018 yılına oranla çok büyük bir iktisadi değişiklik beklemiyoruz. Parametreler değişmediği sürece Türkiye'de çok köklü bir değişikliğin kısa vadede olması zor görünüyor. Ama ne olursa olsun yatırıma devam etmeliyiz. Ayakta kalmayı düşünüyorsak, krizi bahane ederek yatırımlarımızı ertelememeliyiz. Çünkü dünya durmuyor ve sektörümüzde tek değiliz. Amerika, Almanya, Kore, Japonya ve Çin'de firmalar yatırımlarını sürdürüyor. Eğer biz durursak dünyanın gerisinde kalır ve daha kötü günleri yaşarız. Sanayi dinamik seviyededir. Her üç beş yılda bir teknoloji değişiyor. Teknolojide yaşanan gelişmeleri an be an takip etmeli ve sektörde rekabet üstünlüğü kazandıracak çalışmalara devam etmeliyiz. 2019 yılı yeniden yapılanlar ve öz kaynaklarına dönenler için iyi geçecektir. Yani kolay bir yıla girmedik. Ancak, ihracata yönelenler için ümitvari bir yıl olacaktır."



Vefa Pehlivanın ardından kürsüye gelen Prof. Dr. Servet Bayındır, İslam ve İktisadi Hayatımız konulu bir konferans verdi. - DÜZCE

