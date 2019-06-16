Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan; "İş birliği yapın faizi bırakın"
Son Dakika Ekonomi Haber

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan; "İş birliği yapın faizi bırakın"

1 saat önce

MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan iş dünyasının ekonomik durgunluktan kurtulmak için bankalar yerine farklı sektörlerdeki iş insanların bir araya gelerek ellerindeki değerleri birleştirme önerisi getirerek, "Böylece bankalardan kredi çekerek faiz ödemek yerine insanlarımız kendi...

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan;
MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan iş dünyasının ekonomik durgunluktan kurtulmak için bankalar yerine farklı sektörlerdeki iş insanların bir araya gelerek ellerindeki değerleri birleştirme önerisi getirerek, "Böylece bankalardan kredi çekerek faiz ödemek yerine insanlarımız kendi güçleriyle hem markalarını oluştursun hem de işlerini büyütsün" dedi.

Pehlivan, iş dünyası için önemli bir öneri de bulunarak iş dünyasının banka faizlerine yönelmek yerine aynı iş kolunda farklı sektörlerde iş yapmaya çalışan imalat ve üreticilerin güçlerini birleştirmesinin işlerini açacağını söyledi. İşleri açılsın diye bankalara verilen faizlerin kat ve kat ödendiğini de dile getiren Pehlivan, sanayici ve esnafların iş birliği ve birleşme ile birlikte banka faizlerine verilecek parayı da yatırım olarak değerlendirebileceklerini dile getirdi.

"Babalarımızdan öğrendiğimiz ticaret, günümüzde geçerli değil"

40 yıllık geçmişi olan bir esnaf olduğunu ifade eden Pehlivan, "Büyüklerimizden aldığımız herkes kendi işini yapacak. Kendi işinden başka işe bulaşma, zarar görürsün, iflas edersin gibi bir algı oluşuyor piyasada. Ben şahsi olarak son yıllarda buna katılmıyorum. Türkiye piyasasına baktığımız zaman marka değeri yüksek yabancı firmalara fason üretim yapan imalatçılarımız var. Bu bize istihdam anlamında getiri sağlıyor ama bizim en büyük sıkıntımız marka sıkıntısı. Bizim markamız olsun ama işlerimizi başkası yapsın önemli değil. Parayı kazananlar da markalar oluyor genelde" dedi.

"Çözüm yolu ise gayet basit"

Pehlivan, marka oluşturmanın yolunu anlatarak, "üretici firmalar, pazarlama firmaları, 8-10 şirket bir araya gelerek bu anlamda güçlerini birleştirerek çözebilir, marka değeri yüksek ürünler çıkarıp dünya pazarında satabilirler. İmalatçılar, pazarlamacılar ve hammadde üreticileri bir araya gelerek güçlerini birleştirerek ekonomik daralmayı atlatabilirler, potansiyeli artırabiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda devletimizin de destekleri var. Bu anlamda İŞKUR'un, KOSGEB'in, MARKA'nın destekleri var. Bunları değerlendirebiliriz" diye konuştu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Düzce, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıllık izin kullanmayı düşünenler dikkat! Bunu yapmak zorunlu 2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti TEM'de lüks araç takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı MHP Lideri Bahçeli, Moody's'in Türkiye kararının siyasi olduğunu söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:21:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan; "İş birliği yapın faizi bırakın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]