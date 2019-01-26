Son Dakika Haberleri: Müsiad Elazığ Şubesi Olağan Genel Kurulu

Müsiad Elazığ Şubesi Olağan Genel Kurulu

1 saat önce

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Bir ülkede sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü ise o ülke o kadar güçlüdür.

Müsiad Elazığ Şubesi Olağan Genel Kurulu, System.String[]
AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Bir ülkede sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü ise o ülke o kadar güçlüdür." dedi.

Bulut, bir otelde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, terörle mücadelede çok önemli adımlar atıldığını, bu kapsamda çok farklı cephelerde mücadeleler verildiğini söyledi.

MÜSİAD'ın, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesinde Anadolu sermayesinin sesini yükseltmesinde önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anlatan Bulut, "Sivil toplum kuruluşları hakikaten ülkelerin kalkınmasında ve sivilleşmesinde çok önemli rol oynayan yapılardır. Bir ülkede sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü ise o ülke o kadar güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi yaşadığını hatırlatan Bulut, "Bugün dünyada saldırıların şekli değişti. Şimdi siber saldırıların, finansal atakların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde birlik ve beraberliğe çok fazla ihtiyacımız var. " diye konuştu.

Tek liste halinde gidilen seçimde MÜSİAD Elazığ Şube Başkanlığına Mehmet Özeren seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:32 Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Elazığ, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



19 Dairesi, 9 Otomobili Vardı! Şimdi Bir Odaya Muhtaç Öğretmenlere Müjde: Sosyal Yardım Ücretleri Artırıldı

Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı Terör Bitince Harekete Geçtiler! Hakkari'de Kurdukları Fabrikada Talebe Yetişemiyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 18:59:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müsiad Elazığ Şubesi Olağan Genel Kurulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]