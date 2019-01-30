Müsiad Erzurum Şubesi Başkanı Fuat Demir Oldu

Erzurum (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi Başkanlığına Fuat Demir seçildi.

Erzurum (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi Başkanlığına Fuat Demir seçildi.



Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen MÜSİAD 12. Olağan Genel Kurulunda Fuat Demir MÜSİAD'ın yeni Erzurum Şubesi başkanı oldu.



Genel kurulda konuşan Demir, kendilerine yüklenen ağır yükün bilincinde olduklarını ve bu doğrultuda çalışacaklarını belirterek, "Niyet hayır, akıbet hayır' anlayışıyla yola çıktık. Allah'a hamd olsun ki şimdi MÜSİAD ülkenin ekonomisine yön veren bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir." diye konuştu.



Programa, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, İbrahim Aydemir, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve siyasi parti temsilcileri ile iş adamları katıldı.

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