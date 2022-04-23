MÜSİAD Eskişehir Şubesi üniversite öğrencilerine iftar verdi - Son Dakika
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MÜSİAD Eskişehir Şubesi üniversite öğrencilerine iftar verdi

23.04.2022 21:58
MÜSİAD Eskişehir Şubesi üniversite öğrencilerine iftar verdi

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Türkiye, Doğu'nun en batısı, Batı'nın en doğusu, kilit taşı bir ülke. Dolayısıyla, bu ülkenin toprakları her zaman bir başkasının gözünde, hedefinde olmuştur.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, " Türkiye, Doğu'nun en batısı, Batı'nın en doğusu, kilit taşı bir ülke. Dolayısıyla, bu ülkenin toprakları her zaman bir başkasının gözünde, hedefinde olmuştur. Biz bunlara asla prim vermeyeceğiz." dedi.

MÜSİAD Eskişehir Şubesi, Gündüzalp Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'nda iftar programı düzenledi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Asmalı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de fırsat eşitliğinin bulunduğunu belirterek gençlerin karamsarlığa kapılmamalarını istedi.

Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu ifade eden Asmalı, "Çok güzel bir ülkemiz var. Yer üstü ve yer altı kaynakları hepimize yeter. Bu ülke 85 milyona baktığı gibi 10 milyon mülteciye bakıyor. Dünya, yeryüzünde milyonlarca mazluma, fakire el uzatıyor. Bunlar size mi bakamayacak? Sakın rızık korkusu endişesine girmeyin. Ben ne olacağım, nasıl bir iş bulacağım diye düşünmeyin. Siz sadece hangi bölümde okuyorsanız okuyun, bütün bölümler bir ihtiyaçtan dolayı doğmuştur. Mutlaka mesleğinizi en iyi şekilde öğrenin. Stajlarınızı iyi yapın, bunun yanında sosyal çevrenizi mutlaka geliştirin. Cebinizdeki kartvizit sayısı ne kadar çok olursa o kadar çok sosyal çevreniz olur ve bu sosyal çevre size bir sürü iş fırsatlarının kapısını açar." diye konuştu.

"Hiçbir arkadaşınızı ötekileştirmeyin"

Asmalı, üniversite yıllarında çok fazla kamplaşma ve ideolojik ayrışmanın yaşandığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bugün geriye dönüp baktığım zaman 33 yıllık mühendisim ne kadar boş şeylerle uğraşmışız diye hep hayıflanmışımdır. Dolayısıyla sakın farklı düşünüyor, giyiniyor, yaşıyor, farklı inanıyor diye hiçbir arkadaşınızı ötekileştirmeyin. Herkesin vicdanı, özgürlüğü, aklı var. Birbirinizin düşüncesine daima saygılı olun. Birbirinizi dışlamayın. Birbirinizle kenetlenin. Güzel, seviyeli tartışmalar tabi ki yapabilirsiniz ama bu sizin konuşmamanıza, selam vermemenize neden olmamalı. İnsan ister ki herkes benim gibi düşünsün, benim gibi yaşasın ama hayat böyle değil. Farklı düşünenler de oluyor. Biz 85 milyon olarak hep birlikte kucaklaşırsak inşallah çok daha güzel yerlere geleceğiz. Bu ülke dediğimiz gibi son 20 yılda özellikle yer üstü, yer altı kaynaklarıyla çok zenginledi. Bizler de bu imkanlar yoktu. Yani şu anda ülkemizin birçok faaliyeti, birçok hizmeti yapılmış durumda. Siz gençlerimize çok güzel bir bayrak teslim ediliyor."

"Bu ülkeyi çok daha güçlü yarınlara hep beraber götüreceğiz"

Türkiye'nin jeostratejik öneme sahip bir ülke olduğuna işaret eden Asmalı, "Türkiye, Doğu'nun en batısı, Batı'nın en doğusu, kilit taşı bir ülke. Dolayısıyla bu ülkenin toprakları her zaman bir başkasının gözünde, hedefinde olmuştur. Biz bunlara asla prim vermeyeceğiz. Birlik, beraberlik içinde, birbirimize saygı duyarak, kardeşçe hep beraber 85 milyon olarak kucaklaşarak bu ülkeyi çok daha güçlü yarınlara hep beraber götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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