MÜSİAD, Etiyopya'da temsilcilik açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

ADDİS Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Doğu Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Etiyopya'da temsilcilik açmaya hazırlanıyor.

MÜSİAD Etiyopya Temsilcisi Oğuz Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin ülkede temsilcilik açmak için hazırlıklarını tamamladığını ve yerel makamlardan yasal izinleri almayı beklediğini söyledi.

98 ülkede 11 binden fazla temsilciyle dünyanın en büyük iş derneklerinden biri olan MÜSİAD'ın ülkede olmasının öncelikle Etiyopyalı iş adamlarına fayda sağlayacağını belirten Atik, Türk iş adamlarının da Etiyopyalı meslektaşlarıyla daha kolay iş yapma fırsatını bulacağını ifade etti.

"MÜSİAD'ın Türkiye ve Etiyopya arasındaki mevcut ticaret hacmini ve yatırımları önemli ölçüde geliştireceğine inanıyorum." diyen Atik, şirketler arası görüşmelerin başlatıldığını ve bu kapsamda geçen ay 24 Etiyopyalı iş adamının Ankara'ya gelerek Türk meslektaşlarıyla bir araya geldiğini dile getirdi.

Atik ayrıca Antalya, Konya, Kayseri ve Gaziantep gibi şehirlerden 50 iş adamının temmuzda Etiyopya'yı ziyaret edeceğini aktardı.

İki ülke de 650 milyon dolara ulaşan ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.