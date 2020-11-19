MÜSİAD EXPO 2020?de uçan araba Tusi yerini aldı - Son Dakika

MÜSİAD EXPO 2020?de uçan araba Tusi yerini aldı

19.11.2020 09:53
MÜSİAD EXPO 2020?de uçan araba Tusi yerini aldı, System.String[]

MÜSİAD, EXPO 2020 Ticaret Fuarı'nın kapılarını ziyaretçilerine açtı.

MÜSİAD, EXPO 2020 Ticaret Fuarı'nın kapılarını ziyaretçilerine açtı. 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen fuar bu yıl ilk kez ziyaretçilerine 'hibrit fuar' deneyimi sunuyor. 40 binden fazla şirketin temsilcilerinin yer aldığı fuarda, İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından geliştirilen uçan araba Tusi de yerini aldı.

'TUSİ ARTIK 4 KOLLU BİR YAPIYA SAHİP?Vatandaşların uçan araba Tusi'ye yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Ar-Ge Mühendisi Ali Çetinkaya, 'MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı'na üniversitemizi temsil etmek için geldik. Vatandaşlarımız uçan araba Tusi'ye oldukça ilgi gösterdi. Bizler Tusi için araştırmalarımıza 2018 yılından bu yana devam ediyoruz. İlk yıllardan bu zamana aracımızda büyük farklılıklar olduğunu söyleyebilirim. İlk yıllarda aracımız 6 kollu bir yapıya sahipti ve havada yaklaşık 8 dakika durabiliyordu. Ama şu an geldiğimiz noktada aracımız 4 kollu bir yapıya sahip ve havada yaklaşık 15 dakika durabiliyor. Amacımız Tusi'yi daha üst seviyelere çıkarabilmek' dedi.'AMACIMIZ TUSİ'Yİ İKİ KİŞİLİK YAPMAK?

İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Ar-Ge Mekatronik Mühendisi olarak görev yapan Muhammet Ömer Erdoğan ise, 'Uçan araba Tusi üniversitemizin desteğiyle gerçekleştirilmiş bir projedir. Bugün de MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı'ndayız. İlk yıllarda aracımız 6 kollu bir yapıya sahipti. Ancak çalışmalarımızın neticesinde aracımızı şu anda 4 kol 8 motora çıkardık. Şu anki amacımız Tusi'yi iki kişilik yapmaktır. MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı'na vatandaşlarımızın ilgisi oldukça yoğun. Vatandaşlarımız Fuar'da bizleri görünce bir üniversitenin böyle bir çalışma yapmasından dolayı mutlu olduklarını söylüyor. Ülkemizde böyle projelere yönelen az kuruluş var. Üniversitemizde bu projeye iki yıl önce başladık. Bizler bu projeyi geliştirip ihraç edilebilecek noktaya getirmek istiyoruz. Uçan araba Tusi orman yangınlarında, depremlerde kullanılabilir hale gelebilir. Yakın zamanda İzmir'de bir deprem yaşadık. Anladık ki binalar yıkıldığı zaman ulaşım zorlaşıyor. Tusi gibi 200 kilo kapasiteye sahip droneları kullanarak ihtiyaç alanına malzeme taşıyabiliriz' ifadelerini kullandı.


MÜSİAD EXPO 2020?de uçan araba Tusi yerini aldı
MÜSİAD EXPO 2020?de uçan araba Tusi yerini aldı
MÜSİAD EXPO 2020?de uçan araba Tusi yerini aldı
MÜSİAD EXPO 2020?de uçan araba Tusi yerini aldı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İstanbul, Ticaret, Expo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MÜSİAD EXPO 2020?de uçan araba Tusi yerini aldı - Son Dakika


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