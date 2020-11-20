MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı - Son Dakika

MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı

20.11.2020 12:51
MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Ülkemiz, üç sacayağı üzerine kurulu, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarı baz alan yeni bir iktisadi yol haritası çerçevesinde 2023 hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir tazelenme...

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Ülkemiz, üç sacayağı üzerine kurulu, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarı baz alan yeni bir iktisadi yol haritası çerçevesinde 2023 hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir tazelenme sürecine girmiştir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu "MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı" 3. gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devam ediyor.

Etkinlikte konuşan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, pandemi sürecinin halen etkinliğini koruduğu bu günlerde alınan önlemlerle gerçekleştirilen fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaan, 50 ülkeden 400 alım heyetinin ağırlandığı EXPO 2020 kapsamında MÜSİAD'ın, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında etkin 315 bağlantı noktasıyla çalışmaya devam ettiğini, Türkiye'nin yatırım ve ticaret köprüsü olma yolunda devletine ve milletine hizmet verdiğini anlattı.

Fuara, Venezuela'dan Özbekistan'a, Endonezya'dan Almanya'ya kadar pek çok ülkeden stantlı katılımın sağlandığını bildiren Kaan, şunları kaydetti:

"Fuarımızda, Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Afrika ve MENA ülkelerinden yoğun talebin olması, ülkemizin yeni dönem yatırım politikalarına destek vermek adına bizleri yüreklendirmektedir. Bu yılki fuarın ilklerinden olan Girişimcilik Alanı'nda, Türkiye'nin yeni yatırım gücü haline gelen projelerin sergilenmesini yapılmaktadır. Aynı şekilde ülkemizin haklı gururu elektrikli araçların da Fuar kapsamında ziyaretçiler ile buluşması sağlanmaktadır.

Bu yılki EXPO'da ilk kez MÜSİAD tarafından projelendirilen ve yeni turizm kaynakları geliştirme ve turizm yatırımlarını çeşitlendirme projemiz kapsamında, kamuya sunduğumuz ve önemli ölçüde kendine taban bulan Karavan Turizmi girişimleri de sergilenmektedir."

Kaan, bugün fuarda Fahri Konsoloslarının bir araya geleceğini ve "MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi"ni gerçekleştireceklerini belirterek, ayrıca fuarda, 4 kıtadan yeni kuruluşlarla MOU anlaşması imzalanacağını duyurdu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı'na verdikleri desteğin altını çizen Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemiz sizin önderliğinizde üç sac ayağı üzerine kurulu, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarı baz alan yeni bir iktisadi yol haritası çerçevesinde 2023 hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir tazelenme sürecine girmiştir. Hem makro politikalar hem de hukuksal reformlar ile başta yatırımlar olmak üzere üretim ve sanayileşme gücümüzün artması, parasal gücümüzün hak ettiği çizgiye oturması bizlerin de en büyük temennisidir ve bu hususta elimizden gelen her ne varsa, varız. Zira yeni dönem çıkış sloganımız da budur. Devletle omuz omuza, millet için milletin içinde ve meselesi Türkiye olan herkesle Türkiye için varız."

Kaan, ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin, diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağına işaret ederek, bunun bilinciyle, yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı başlatılan seferberlikte MÜSİAD olarak tüm imkan ve güçleriyle yer alacaklarını dile getirdi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bora Füzesi, Ticaret, Expo, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı - Son Dakika Ekonomi


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