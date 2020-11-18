MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı başladı - Abdurrahman Kaan

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda (MÜSİAD EXPO), yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedeflenmektedir." dedi.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu "MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kaan, 18'incisini gerçekleştirdikleri etkinliğin bu yıl ilk kez, Türkiye'nin en büyük fuar organizatörü TÜYAP ve Türkiye'nin en geniş sermaye Platformu olan MÜSİAD'ın, güçlerini birleştirerek gerçekleştirdiği söyledi.

Kaan, fuarda, 10 salonda ve 70 bin metrekarelik bir alanda binlerce şirketin temsil edileceği ve 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini belirterek Türkiye'nin ilk hibrit fuarı olma özelliğiyle sanal ortamdan da katılımların ve ziyaretlerin gerçekleşeceğini bildirdi.

Sosyal mesafe kuralları ve ciddi sanitasyon önlemleri çerçevesinde yapılan hazırlıklarla 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin hedeflendiklerini aktaran Kaan, fuarın, dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanının da katılacağı Uluslararası İş Forumu- (International Business Forum (IBF) ile önemli toplantılara ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Kaan, MÜSİAD EXPO 2020'nin, ticaretin iletişim dili olan fahri konsolosları da bir araya getireceğini belirterek, "Başta ABD, Avrupa ve Asya bölgeleri olmak üzere tüm dünyada etkin rol oynayan fahri konsoloslar, buralarda edindikleri tecrübe ve birikimleri,iş insanlarıyla paylaşarak ülkemizin ihracatının gelişmesine katkıda bulunacak. Ayrıca fuarda, 4 kıtadan 20 yeni kuruluşla MOU anlaşması imzalanarak, ülkelerimiz arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında önemli bir adım atılmış olacak." ifadelerini kullandı.

"İstihdama doğrudan katkı hedefleniyor"

Abdurrahman Kaan, MÜSİAD EXPO'da ilk kez Girişimcilik Alanı açılacağını belirterek, yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Dünyanın önemli yatırımcılarının da fuara katılarak girişimcilik salonunda önemli görüşmeler yapmasının beklendiğini anlatan Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılki EXPO'da farklı olarak karavan turizmini desteklemek amacıyla her gelir düzeyine hitap edecek karavanlar da fuarımızda yer alacaktır. Biliyorsunuz karavan turizmi, Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme ve Turizm Yatırımlarını çeşitlendirme stratejimiz kapsamında ilk kez MÜSİAD tarafından ortaya konmuş ve oldukça geniş bir zeminde rağbet görmüştür. Bu itibarla biz de bu yılki EXPO'da Karavan Üreticilerine yer verdik."

Kaan, bu yıl EXPO kapsamında milli elektrikli araçların da gösteriminin gerçekleşeceğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Milli gurur kaynağımız olan ve Yeşil mutabakatın destekleyicisi olarak da algılanması gereken, bu girişime MÜSİAD olarak Fuar bünyesinde yer vermekten dolayı çok mutluyuz. Fuarımıza, 24 sektörden yüzlerce firmanın katılıyor olması pandeminin bu zorlu sürecinde bile ülkemiz ekonomisin çarklarını döndürmek adına bizleri ümitlendirmektedir."

"Ülke ekonomisinin yeni yol haritası belirleme süreci bizi memnun ediyor"

MÜSİAD Başkanı Kaan, son yıllarda küresel ticarette yaşanan sıkıntılar, Çin-ABD gerilimi ve Brexit gibi global ekonomiyi olumsuz etkileyen gelişmelerden bahsederek, salgın sürecinin bu kadar sıkışan dünya sisteminin bir patlama noktası olduğunu söyledi.

Bugün gelinen noktada artık pandemi sonrası yeni dünya düzeninin yeni paradigmalarının konuşulduğunu dile getiren Kaan, şu ifadeleri kullandı:

"İlk dönemin sancılı şoklarını üzerimizden yavaş yavaş atarak, yeni normalin yani yeni üretim-ticaret-yatırım ve tedarik sistemlerinin, Türkiye açısından konumlandırmasını yapmaktayız. Ülkemiz ekonomisinin makro politikalar ve hukuksal reformlar düzleminde tazelenme ve yeni bir yol haritası belirleme sürecine girmiş olması bizleri memnun etmektedir. Ancak bir gerçeği de unutmamak gerekir. Devlet, politikalarını belirlerken, alınan kararların sürdürülebilirliği, bu kararların tabana iyi anlatılması ve elbette uluslar arası düzlemde kendimizi iyi ifade edebilmemiz ile mümkündür."

MÜSİAD'dan KOBİ'lere destek

Abdurrahman Kaan, "içine kapanıp kapalı devre çalışmalarla makro dönüşümlere katkı sağlanmaz" felsefesi doğrultusunda çıktıkları yolda fuar kapsamında ve sonundaki süreçte etkinliğin meyvelerini göreceklerini bildirdi.

KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin lokomotif unsuru olduğunu aktaran Kaan, onların yatırıma teşvik edilmesinin, mekan ve finansmana erişimlerinin sağlanmasının, yatırım yapma iştahlarını olumsuz etkileyecek faktörlerin iyileştirilmesinin öneminden bahsetti.

Kaan, "Bu çerçevede bilhassa KOBİ'lerimizin markalaşma ve büyüme serüveninde onlara gerek komitelerimiz gerekse MÜSİAD markalarımızca geliştirilen projelerimizle her zaman destek olmaya hazırız. Bu çerçevede MÜSİAD çalışmaları ve markalarını yine fuarımızda bulunan MÜSİAD holünde bulabilir ve ziyaret edebilirsiniz." dedi.

Anadolu Ajansı'na plaket

Açılışın ardından etkinliğin sponsor ve destekçilerine teşekkür plaketi verildi.

MÜSİAD EXPO Global İletişi Ortağı olan Anadolu Ajansı'nın plaketi, AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman'a takdim edildi.

Programın ana sponsorlarından Yıldız Holding ve Karanfil Grup yetkilileri de plaket verilen destekçiler arasında yer aldı.

MÜSİAD EXPO'da yer alacak organizasyonlar

Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 50 ülkeden 400 yabancı alım heyetinin katılacağı fuar pek çok organizasyona da ev sahipliği yapacak.

Yarın düzenlenecek, dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı Uluslararası İş Forumu-International Business Forum (IBF) bu önemli toplantılar arasında yer alıyor.

"Virüsün ekonomisi"nin tartışılacağı forumda Kovid-19 sonrası patlama yaşayacak sektörler hakkında da bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek. Aynı gün Dünya Başkanlar Toplantısı da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Kasım'da fuarı ziyaret edecek. Aynı gün Ticaret Bakanlığı Alım Heyetleri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsolosları bir araya getirecek olan "MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi" de fuar kapsamında düzenlenecek.

Bu zirveye, 82 fahri konsolos katılım sağlayacak. Ülke ve panel sunumlarının yapılacağı fuarın son gününde ise MÜSİAD Uluslararası İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni yapılacak.

MÜSİAD'ın bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam 193 iş birliği anlaşması imzaladı. MÜSİAD EXPO 2020'de, 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU anlaşması imzalayarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasından adımlar atılacak.