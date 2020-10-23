MÜSİAD EXPO'da 10 milyar dolarlık "fahri konsolos" cirosu bir araya gelecek - Son Dakika

MÜSİAD EXPO'da 10 milyar dolarlık "fahri konsolos" cirosu bir araya gelecek

23.10.2020 11:03
MÜSİAD EXPO'da 10 milyar dolarlık

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin, "MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı'nda 10 milyar dolarlık fahri konsolos cirosunu bir araya getireceğiz.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin, "MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı'nda 10 milyar dolarlık fahri konsolos cirosunu bir araya getireceğiz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Güvercin, fahri konsoloslar ile ilgili Türkiye'de ciddi bir ihmalin olduğunu gördüklerini ve bu alanda bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Güvercin, "Fahri konsoloslarımız ile geçen yıl toplantı gerçekleştirdik. Büyükelçi ve konsolosların yanı sıra fahri konsoloslar çok daha farklı tamamlayıcı ve önemli bir rol üstleniyor. Yani diplomasinin çok önemli bir unsuru." diyerek şöyle devam etti:

"Fahri konsoloslarımız aynı zamanda iş adamı olduğu için çok farklı bir sivil pozisyonları var. Diplomatların aksine daha rahat hareket etme imkanları var. Her ne kadar dünyada başkonsolos ve büyükelçilik sayısı artsa da fahri konsolosların önemi azalmıyor tam aksine daha artıyor. Çünkü burada lobicilik, ticari istihbarat, ticaret köprüleri kurma, yatırım çekme gibi fahri konsoloslarımızın çok önemli fonksiyonu var. Bu süreç içerisinde bizim gözlemlediğimiz iki farklı yapı ortaya çıktı. Türkiye'de 120'den fazla ülkenin Türkiye'de fahri konsolosluğu var. Bu çok önemli bir potansiyel. Bunun yanı sıra Türkiye'nin dünyada fahri konsolosları var. Bizim dünyada yaklaşık 80-90 civarında fahri konsolosluğumuz var.

MÜSİAD EXPO'da biz Dünya Fahri Konsoloslar Ticari Diplomasi Zirvesi adı altında dünyanın Türkiye'deki bütün fahri konsoloslarını ve dünya ülkelerinin Türkiye'deki fahri konsoloslarını bir araya getireceğiz. Burada 3 ayrı oturum gerçekleştireceğiz. Son 15 gün içerisinde 10'a yakın ziyaret yaptım. Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nden tutunda Brezilya, Arjantin, Meksika büyükelçileri ile bir araya geldik. Son 10 gün içerisinde yeni yapılan 30'a yakın bizim bildiğimiz fahri konsolos ataması yapılmış durumda. Nedenini sorduk niye böyle sayıda artış var diye? Dediler ki fahri konsolos konusunda pandemi süresinde bizim resmi yapımızdan dolayı müdahale edemediğimiz bir çok alanda mesela bir iş adamının yurt dışında hastalanması fahri konsolos müdahale ediyor."

Güvercin, 1 yıllık çalışmaları neticesinde fahri konsolos konusundaki duyarlılığı sağladıklarını, özendirdiklerini ve gördükleri fahri konsolos sayısındaki artışta bu çalışmanın neticesinde daha ivme kazandığının altını çizdi.

Bakanlıklar ile yaptıkları toplantılarda fahri konsolosluğu dillendirdiklerini belirten Güvercin, "Şu aşamada bir aşama daha üste geçeceğiz MÜSİAD EXPO ciddi bir gövde gösterisi olacak." yorumunu yaptı.

Güvercin, "MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı, bu yıl 18-21 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı'nda 10 milyar dolarlık fahri konsolos cirosunu bir araya getireceğiz. Bu 10 milyar dolar Türkiye için çalışan bir 10 milyar dolar. Bunu biz 20-30 milyar dolar yapmamız gerekiyor. Buradan çıkacak sonuç bildirisi MÜSİAD EXPO'da fahri konsolosların tanışması çünkü birbirlerini tanımıyorlar. Daha önce yurt içi ve yurt dışında bir araya gelmedi bu insanlar. MÜSİAD burada katalizör rolü oynayacak. Asıl iş burada fahri konsoloslarımızda." açıklamasında bulundu.

"Fahri konsolosun en büyük avantajı süreklilik ve devamlılık"

Güney Afrika Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın ise dünyadaki fahri konsolosların ticaret ve diplomaside kullanılması çok önemli olduğunu söyledi.

Taşın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esasında dünyada 210 ülke var. Bunların baş şehrinde büyükelçilik açılacak. Bunun dışında ekonomik şehirlerinde mesela İzmir, Antalya, Mersin, Konya, Kayseri, Samsun ve Gaziantep gibi şehirlerde de bir ülke fahri konsolos atamalı. O ülke ile olan ilişkilerini geliştirmeleri için. Onun dışında Türkiye'nin de dünyadaki bütün ülkelerinin baş şehirleri hariç önemli 3 şehrine fahri konsolos atadığı zaman dünyada 210 ülke var. Demek ki Türkiye'nin 630 fahri konsolosu olması lazım. Bundan daha iyi bir şey var mı. Fahri konsolosun en büyük avantajı sürekliliği ve devamlılığı ben atandığım 2002 yılından bugüne kadar 10 tane Türkiye'de büyükelçi değişti. Güney Afrika'da 10 tane büyükelçimiz değişti. 20 tane büyükelçi ile edindiğim tecrübeyi, birikim düşündüğünüz zaman ama ben sabit kalıyorum.

Ben 150 kere Güney Afrika'ya gittim her gidişimde 10-20 kişi ile gittim. Bu büyük bir şey bende öğrendim. Oradan da öğrendim. Ben şimdi öyle fahri konsoloslar görüyorum ülkesine gitmiyor. Ne faydası var. Fahri konsolos o ülkenin insanı olmalı. Pandemi sürecinde büyükelçilikler kapandı. Fahri konsoloslara herkes ulaşabiliyor."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Büyükelçi, Türkiye, Expo, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD EXPO'da 10 milyar dolarlık 'fahri konsolos' cirosu bir araya gelecek - Son Dakika Ekonomi

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