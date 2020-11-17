MÜSİAD EXPO'da Konya rüzgarı - Son Dakika

MÜSİAD EXPO'da Konya rüzgarı

17.11.2020 14:44
MÜSİAD EXPO'da Konya rüzgarı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası MÜSİAD EXPO 2020, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 18 Kasım Çarşamba günü TÜYAP'ta açılıyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası MÜSİAD EXPO 2020, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 18 Kasım Çarşamba günü TÜYAP'ta açılıyor. MÜSİAD EXPO'da MÜSİAD Konya üyesi 15 firma katılımcı olarak yer alıyor.

MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO, 18 - 21 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece - İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Pandemi tedbirlerine ve TSE Covid-19 Güvenli Hizmet standartlarına uygun şekilde hem fiziksel hem online olarak hibrit yapılacak MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, yurt içi ve yurt dışından on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. MÜSİAD EXPO'nun 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400'e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 40 ülkeden iş insanı, siyasetçi ve bürokratın katılım göstermesi bekleniyor. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya, 95 ülkenin temsil edileceği MÜSİAD EXPO'da dünya ekonomisinin geleceği, bölgesel iş birlikleri ve Türkiye ekonomisinin büyüme yolunda önünü açacak faiz dışı projelerin tanıtımı en önemli gündem maddelerini oluşturacak.

Bu yıl ilk kez MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi düzenlenecek. MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi koordinasyonunda hayata geçirilecek etkinlikte, 100'ün üzerinde fahri konsolos, ziyaretçilerle bir araya gelecek. MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı düzenlenen 24. Uluslararası İş Forumu'nun (IBF) bu seneki başlığı Virüs Ekonomisi: Yeni Dünyada Ayakta Kalmak ve Gelişmek. Alanında uzman isimlerin katılacağı forumda, Covid-19 süreci ve sonrasına dair konular ele alınacak.

18. MÜSİAD EXPO'da MÜSİAD Konya Üyelerinden, ALP Raf Sistemleri, Elfatek Elektronik, Enka Süt, Güçal Alüminyum, Motus Otomotiv, Nogayt Endüstri, Orweld Elektronik, Rahim Yaman Yamanlar Ormanlar Ürünleri, Seiso Enerji, Sena Altınyıldız, Sirrac Aydınlatma, Yükselen Metal, Golda, Kayasu Enerji ve Özbey Yem katılımcı olarak yer alacak - KONYA

MÜSİAD EXPO'da Konya rüzgarı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kasım, Konya, Expo, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD EXPO'da Konya rüzgarı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İstanbul'a su sağlayan barajların yüzde 27'si, Ankara'nın ise yüzde 13'ü dolu Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İstanbul'a su sağlayan barajların yüzde 27'si, Ankara'nın ise yüzde 13'ü dolu         
14:25
Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı         
14:14
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Erkekliğime küfrettiler, çok pişmanım Eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Erkekliğime küfrettiler, çok pişmanım         
13:38
İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış cansız bir erkek bedeni bulundu İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış cansız bir erkek bedeni bulundu         
12:54
Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi         
12:09
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi         
11:05
"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı         
10:58
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 14:49:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜSİAD EXPO'da Konya rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei