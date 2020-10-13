MÜSİAD EXPO'da ticari diplomasi atağı - Son Dakika

MÜSİAD EXPO'da ticari diplomasi atağı

13.10.2020 10:23
MÜSİAD EXPO'da ticari diplomasi atağı, System.String[]

Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi, bu yıl 18-21 Kasım'da TÜYAP'ta gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO Fuarı'nda 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU imzalamaya hazırlanıyor.

Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi, bu yıl 18-21 Kasım'da TÜYAP'ta gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO Fuarı'nda 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU imzalamaya hazırlanıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD, kuruluşundan bugüne 73 ülkede farklı ticari kuruluşlar ve iş adamları örgütlenmeleri ile 190 MOU/iyi niyet anlaşması-mutabakat zaptı imzaladı.

18-21 Kasım 2020'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO'da özellikle Afrika kıtası başta olmak üzere 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU'ların imzalanması ve ticari iş birliklerinin güçlendirilerek sürdürülebilir şekilde devamlılığının sağlanması ana hedef olarak belirlendi.

"Daralan dünya ekonomisi ve artan rekabet daha aktif çalışmayı gerektirmekte"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin, ikili ilişkileri geliştirmede uluslararası alanda ülkelerin iş adamları kuruluşları başta olmak üzere imzalanan iyi niyet anlaşmaları/mutabakat zabıtlarının, karşılıklı iş birliği ve ticaretin gelişmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Güvercin, şunları kaydetti:

"Mutabakatınızın olduğu ülkedeki partneriniz önemli bir ticari heyet, yatırım delegasyonu ya da ikili ticaret potansiyelini artırma girişimlerinde sizleri de listesine alarak görüşmelere dahil ediyor. Aktif olarak kullanıldığında ikili, üçlü iyi niyet iş birliği anlaşmaları önemli bir köprü görevi görüyor. İyi niyet; bu anlaşmalarda 'evet, ben sizinle ticari anlamda iş birliğini geliştirme konusuna odaklanıyorum. Bunu önemli bir gündem maddesi haline getiriyorum. Bu çerçevede iyi niyetime bağlı kalarak gereğini yapacağım' anlamlarını içeriyor.

Tarihe baktığımızda en meşhur MOU'lardan birisi, Amerika ile Rusya arasında nükleer silahsızlanma olarak bildiğimiz iyi niyet anlaşmasıdır. Önümüzdeki 3 yıl çok önemli. Ticaretimizin güçlenmesi, ihracatımızın daha da büyümesini sağlama gayretleri, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ticari çalışmaların artırılması fırsatlarının değerlendirilebilmesi için bu alanda iyi bir altyapı ve algı oluşturulmasını gerekli kılıyor. Özellikle son 20 yılda gelişen ve büyüyen Türkiye ekonomisi, küçük ve orta büyüklükteki birçok işletmemiz için önemli fırsat kapıları açmıştır. Artık üreticilerimiz ve iş insanlarımız sadece klasik pazarlarda değil, dünyanın dört bir yanında farklı bölgelerde iş ve ticaret yapmaktadır. Ancak daralan dünya ekonomisi ve artan rekabet şimdi her zamankinden daha aktif olarak çalışmayı gerektirmektedir."

Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı iş insanları örgütü olan MÜSİAD'ın, üyeleri adına dünyanın farklı ülkelerinde iş fırsatları oluşturulması noktasında çalışmalar yaptığını belirten Güvercin, "Bu noktada dünyada 225 noktada şube ve temsilciliklerimiz ile global bir iş ağı oluşturulmuştur. Ayrıca, farklı ülkelerde iş dünyasının önemli kurumlarıyla iş birlikleri geliştirilerek üyelerimize iş fırsatları sunulmaktadır. MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi bünyesinde yapılan MOU iş birliği anlaşmaları ile hedef, bizlere bu fırsatları oluşturacak karşı kanat kuruluşlarının belirlenmesi, bu kurumlarla MOU anlaşmaları imzalanması ve takiben yapılacak olan görüşmelerle iş birliğini derinleştirecek organizasyonların planlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kasım, Expo, 190, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD EXPO'da ticari diplomasi atağı - Son Dakika Ekonomi

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