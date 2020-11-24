MÜSİAD EXPO, iş dünyasını buluşturdu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki heyet, 18-21 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'na katıldı.

Uluslararası Ticaret Fuarı'nda yüzlerce iş insanı ile görüşmeler gerçekleştiren MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, ilki 1993 yılında İzmir'de yapılan EXPO fuarının kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu ifade ederek, o günkü heyecanını hala taşıdığını söyledi. Saygılı, fuara İzmir'den katılan stantları ziyaret etti. Açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan 18. MÜSİAD EXPO'nun üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da fuarda Başkan Bilal Saygılı'nın olduğu Saygılı Rulman standını ziyaret etti ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

"Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için varız"

Bilal Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte bu yolda yürümeye hazırız. Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çevirebilecek her adıma destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam için harekete geçen herkesin yanında yer aldık, almayı sürdüreceğiz.' Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için varız" dedi.

Virüs ekonomisi konuşuldu

50 ülkeden 400 yabancı alım heyetinin katıldığı fuarın pek çok organizasyona da ev sahipliği yaptığını vurgulayan Saygılı, "Dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarının katıldığı 24. Uluslararası İş Forumu (IBF), fuarın önemli toplantılarından biri oldu. Virüs ekonomisinin tartışıldığı bu organizasyonda işsizliği artıran, insanların toplumsal ve ferdi travmalara sokan sorunların çözümlerine yönelik sunumlar gerçekleştirildi. Pek çok ülke yönetimi insanların halk sağlığı ve sosyal güvenlik sistemlerindeki kötü zafiyetlerle karşı karşıya kaldılar, küresel krize hazırlıksız yakalandılar" diye konuştu.

10 gün boyunca devam edecek

Türkiye'nin ilk hibrit fuarı olma özelliğiyle gerçekleşen fuarın ülkemiz ekonomisi adına hayırlara vesile olmasını dileyen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise konuşmasında fuarın özelliklerinden bahsetti ve yürüttükleri önemli projeleri açıkladı. Fuar, pandemi başladıktan sonra fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği oldu. EXPO sanal fuarı, 10 gün boyunca devam edecek. - İZMİR