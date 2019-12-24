MÜSİAD Gaziantep Başkanı Çelenk'ten 25 Aralık mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MÜSİAD Gaziantep Başkanı Çelenk'ten 25 Aralık mesajı - Son Dakika

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Çelenk'ten 25 Aralık mesajı

6 saat önce

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Çelenk'ten 25 Aralık mesajı, System.String[]

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı.


Başkan Mehmet Çelenk mesajında, "Gururla söyleyeceğim ki, Antepli olmak zor iştir. 11 ay hiçbir destek almadan dimdik ayakta durarak emperyalist güçlere karşı mücadelesini son nefesine kadar vermiş, verirken bir an dahi düşünmemiştir. Çünkü Antepli bilir, vatan namustur" ifadelerini kullandı.


Çelenk mesajında Gaziantep'in zor zamanlarını ve destansı mücadeleyi anlatarak, "Beni her zaman coşkulandıran Gazi memleketimizin verdiği bu destansı mücadele aynı zamanda çok duygulandırıyor. Çünkü Antepliler kendi tarihlerini kendileri yazdılar. Antepliler tarihe istediklerini söylettiler, çünkü Antepli özgürlüğüne ve demokrasisine olan düşkünlüğünü gayreti ve fedakarlığıyla bir kez daha yeniden göstermişti. Şehit Kamil gibi minik bedeni, küçük elleriyle lakin bir o kadarda büyük yüreğiyle namusuna el uzatanlara karşı durmuştur. Öyle zor zamanlardır ki mühimmat olmadığı için Antepli Şahin Bey düşmanın tankına bombasına karşı ramazan topu kullanmıştır ve düşmanı kışkırtmayı başarmıştır." Düşüncelerini dile getiren Başkan sözlerini şehit ve gazileri anarak bitirdi, "Anteplilerin iman dolu göğüsleriyle, vatanı ve namusu için yapamayacakları tek şey dahi yoktur. "Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli" mısralarını adeta ruhuna işlemiş ecdadım 6317 şehit vermiştir. Belki de ismini dahi hiç duymadığımız 6317 şehit! Vatan elden gidiyor, vurun Antepliler namus günüdür. 11 ay büyük zorluklara karşı direnen savaştan Gazi olarak çıkan, özgürlüğü için direnen, hiçbir şekilde madalya mükafat istemeyen, mezarsız ölülerin şehridir Gaziantep. Nüfusunun üçte birini şehit veren, onuru ve namusu için gazi olan şehir, kutlu olsun kurtuluşun! Bir kez daha onurumuzun bir parçası olan bu günde tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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