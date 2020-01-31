MÜSİAD Gaziantep'ten deprem bölgesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel MÜSİAD Gaziantep'ten deprem bölgesine ziyaret - Son Dakika

MÜSİAD Gaziantep'ten deprem bölgesine ziyaret

7 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeleri, geçen hafta meydana gelen depremden zarar gören Elazığ'a ziyarette bulundu.

MÜSİAD Gaziantep'ten deprem bölgesine ziyaret, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeleri, geçen hafta meydana gelen depremden zarar gören Elazığ'a ziyarette bulundu.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ve çevre illerden gelen MÜSİAD şube başkanlarının katılımıyla Elazığ'da depreme ilişkin bir toplantı düzenlendi.

Toplantının ardından heyet, taziye evlerine giderek depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi. Heyet, daha sonra, çadırlarda kalan depremzedelere ziyarette bulundu.

Heyet, Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül'den deprem sonrası son durum hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Çelenk, depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Genel bir durum değerlendirmesi yaptık. Olayları yerinde gözlemledik. Yaraları sarmak adına üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazırız. Allah böyle bir acıyı ülkemize tekrar yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu vesile ile hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremden zarar gören tüm vatandaşlarımıza ve milletimize büyük geçmiş olsun."

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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