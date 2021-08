MÜSİAD Genel Başkan Kaan, EXPO 2023'ün tanıtımı için desteğe hazır olduklarını belirtti - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 23 Nisan-31 Ekim 2023'te Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenecek EXPO 2023'e ilişkin tanıtım konusunda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Kaan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i ziyaret etti.

Mahçiçek ile bir süre sohbet eden Kaan, ilçede "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 projesi hakkında bilgi aldı.

Kaan, yaptığı açıklamada, Türkiye'yi diyar diyar gezdiklerini, MÜSİAD heyetiyle Kahramanmaraş'a ikinci kez geldiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ı özellikle ticari açıdan bazı sektörlerde öncü bir il olması nedeniyle önemsediklerini ifade eden Kaan, MÜSİAD olarak EXPO kapsamında fuarlar düzenlediklerini anlattı.

Belediye Başkanı Mahçiçek'in "25 ülkeden ziyaretçilerin geleceğini" söylediğini dile getiren Kaan, "Geçen yıl 18-21 Kasım'da yapmış olduğumuz fuara 102 ülkeden 15 bin ziyaretçi gelmişti. Bildiğiniz gibi MÜSİAD olarak Türkiye'de 89 noktadayız. Dünya genelinde de 95 ülkede 225 noktamız var. EXPO'daki tecrübemizle EXPO 2023 için sizlerle birlikte tanıtım yapma konusunda elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Mahçiçek de ziyaretinden dolayı Kaan'a teşekkür ederek, EXPO alanının uzun süreli kullanılması amacıyla çeşitli projeler yaptıklarını belirtti.

EXPO 2023 projesi kapsamında çeşitli ülkelerden katılımcıların kente geleceğini anlatan Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş için çok değerli bir proje bu. Çünkü Kahramanmaraş'ın her şeyi var. Sanayisi, kültürü, edebiyatı, her alanda çok iyiyiz. Maalesef tanıtım noktasında eksiğimiz var. Memleketimizi bilmeyen, sanayileşme ve kültür bakımından hangi aşamada olduğumuzu bilmeyen çok insan var. Her sene 3-5 konferans, 3-5 fuar düzenlesek buraya insanların çok çok azını getirebiliriz. Kahramanmaraş'ı dünyaya taşıyacak, tanınırlığını dünya ölçeğinde gösterecek bir proje yapıyoruz inşallah."