Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Genel Başkan Kaan, Fındıkoğlu'nu ziyaret etti
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MÜSİAD Genel Başkan Kaan, Fındıkoğlu'nu ziyaret etti

17 dakika önce

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'nu ziyaret etti.

MÜSİAD Genel Başkan Kaan, Fındıkoğlu'nu ziyaret etti, System.String[]
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede, Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin geliştirilmesi konulu program öncesi istişarelerde bulunuldu. Başkan Kaan, Kastamonu'nun tanıtılması konusunda gerekli gayretin gösterileceğini belirterek, Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoglu'na Zengin Turizm Kaynakları ile Kastamonu'nun yakın bir gelecekte ülkenin önde gelen turizm şehirlerinden biri ve ülkede Gastronomi ile anılan 3 İlden biri olmaya aday olduğunu söyledi.

Ziyaretlerinden ötürü Abdurrahman Kaan'a teşekkür eden Başkan Fındıkoğlu, hediye takdiminde bulundu. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:26 Kaynak: İHA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bora Füzesi, Kastamonu, Ekonomi
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