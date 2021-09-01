MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yüzde 21,7'lik büyüme oranının Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 3'üncü çeyrek dönem yıllıklandırılmış büyüme oranı olması, Türkiye ekonomisinin Kovid-19 krizine karşı göstermiş olduğu direncin ne kadar kuvvetli olduğunun ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 21,7'lik büyümenin iş dünyası temsilcileri açısından sevindirici olduğunu aktardı.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 olan büyüme oranını hatırlatan Kaan, "Türkiye ekonomisi, bu dönemde G20 ülkeleri içerisinde Çin'in ardından ikinci sırada yer almış ve oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyümesi, iş dünyası temsilcileri olarak bizleri sevindirmiş fakat şaşırtmamıştır. 21,7'lik bu oranın Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 3'üncü çeyrek dönem yıllıklandırılmış büyüme oranı olması, Türkiye ekonomisinin Kovid-19 krizine karşı göstermiş olduğu direncin ne kadar kuvvetli olduğunun ispatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin küresel ekonomide pozitif ayrıştığına işaret eden Kaan, şunları kaydetti:

"Normal olarak bu denli yüksek oranda, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yaşanan Kovid-19 şokuyla ekonominin yüzde 10,4 küçülmesinden kaynaklanan bir baz etkisi söz konusudur. Fakat küresel ekonominin halihazırda ikinci çeyrek verisi açıklanan öncü ülkelerin büyümeleriyle mukayese edildiğinde, Türkiye'nin yine pozitif bir şekilde ayrıştığını görmekteyiz. Yüzde 21,7'lik bu büyüme oranıyla G20 ülkeleri içerisinde yüzde 22,2 büyüyen İngiltere'nin ardından 2'nci sırada bulunan Türkiye, söz konusu ülkelerin yüzde 13,3'lük büyüme ortalamasının da oldukça üzerinde yer almaktadır. Tıpkı ilk çeyrekte olduğu gibi, yılın ikinci çeyreğinde de hem iç talebin hem net dış talebin hem de yatırımların büyümeye pozitif katkı vermesi tek merkezden beslenen bir ekonominin değil, bütün parametreleriyle genişleyen bir ekonomiye işaret etmesi bakımından oldukça memnuniyet vericidir."

"Pozitif büyümenin süreceğine inanıyoruz"

Abdurrahman Kaan, büyümeye 14,4 puanlık katkı veren iç talebin yanı sıra net dış talepten gelen 6,9 puan ve yatırımlardan gelen 5,4 puanlık katkıların, ekonominin geneline yayılan sürdürülebilir bir büyümenin sinyalini vermesi bakımından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Sektörler bazında değerlendirmede bulunan Kaan, "Normalleşme sürecinin etkisiyle hızlı bir şekilde toparlanan hizmetler sektörü, yıllık bazda yüzde 45,8 büyüyerek rekor bir genişleme kaydederken, sanayi sektöründeki büyüme de yüzde 40,5 ile dikkat çekmektedir. Yüzde 43,4 oranında büyüyen imalat sanayi de bu döneme damga vuran genişlemelerin başında gelmektedir. Önceki çeyreğe göre bir miktar hız kaybetmiş olsa da yüzde 2,3 ile tarım sektöründeki büyüme bu dönemde de sürmüş, inşaat sektörü de yüzde 3,1 oranında genişlemiştir." ifadelerini kullandı.

Topyekun bir büyümenin gerçekleştiğine işaret eden Kaan, şunları kaydetti:

"Haziran ayında başlayan kademeli normalleşmenin temmuz ayı itibarıyla belirginleşmesi, Kovid-19 sebebiyle ertelenmiş talebin piyasalara yansımalarının artış kaydetmesi ve pandemi koşullarından oldukça kötü etkilenen başta turizm, konaklama ve ulaştırma olmak üzere birçok sektörün yaz sezonunda yeniden canlanması Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme eğiliminin yılın üçüncü çeyreğinde de sürdüğü göstermektedir. Elbette kurdaki yüksek seyrin sürmesi üretim maliyetlerini artırarak enflasyonist bir baskıya neden olmakta, piyasa faizlerinin yüksek seyri ise finansman maliyetlerini artırarak yatırımlardaki artışı sınırlandırmaktadır. Bununla birlikte eylül ayı itibarıyla tedricen geri çekilme sürecinin başlayacağını düşündüğümüz TÜFE'de kalıcı bir şekilde aşağı yönlü hareketin sağlanmasıyla bilhassa son çeyrek itibarıyla para politikasında gözleneceğini umduğumuz normalleşmenin de olumlu etkisiyle Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme sürecinin yılın ikinci yarısında da süreceğine inanıyoruz."