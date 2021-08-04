MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kırşehir'de açılışta konuştu Açıklaması - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, orman yangınlarına ilişkin olarak, "MÜSİAD olarak ilk günden bu yana bu konuda kurduğumuz kriz merkezimizle yangından zarar gören bütün bölgelere ulaşarak, şubelerimiz aracılığıyla bölge halkına destek oluyoruz. Bu zor günleri atlatana kadar elimizden geleni yapmaya her zaman hazır olacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaan, derneğin Kırşehir şubesinin yeni hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden vatandaşlara, ekiplere ve devlet görevlilerine kolaylıklar diledi.

Yürekleri yakan bu yangınların bir an önce son bulmasını dileyen Kaan, "MÜSİAD olarak ilk günden bu yana bu konuda kurduğumuz kriz merkezimizle yangından zarar gören bütün bölgelere ulaşarak, şubelerimiz aracılığıyla bölge halkına destek oluyoruz. Bu zor günleri atlatana kadar elimizden geleni yapmaya her zaman hazır olacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Açılışı yapılan yeni hizmet binası ile Kırşehir'de daha güzel işler yapılacağına inandığını vurgulayan Kaan, sürdürülebilir bir ekonominin temel koşullarının doğru yatırım stratejileri oluşturmak, yabancı yatırımları çekebilmek ve şehir ekonomileri etrafında katma değeri yüksek bir ekonomik ağı kurmak olduğunu vurgulayarak, yeni dünya düzeninin kendine has koşullarına ayak uydurmak durumunda olduklarını ifade etti.

Daha sonra bir otelde iş insanlarına yönelik olarak düzenlenen toplantıda konuşan MÜSİAD Başkanı Kaan, normalleşme ile temmuz ayı itibarıyla iktisadi hayatın olumlu şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınında bütün dünyada yaşanan daralmayı değerlendiren ülkeler içinde ilk sırada Çin'in geldiğini vurgulayan Kaan, "İkinci sırada Türkiye'yi sayabiliriz. Bu da bizim dinamik bir ekonomiye sahip olduğumuzun göstergesi. Bu rakamları Türkiye'de biz açıklamıyoruz, dünyadaki bütün ülkelerin rakamları açılanıyor." diye konuştu.

Geçen yıl dünyada pandemi ile bir sarsıntı yaşandığına dikkati çeken Kaan, şunları kaydetti:

"Emsal ülkelerden bizi ayıran en önemli unsur Türkiye'nin büyüme rakamları. 2020 yılında 1,8'lik bir büyüme Türkiye gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğindeki büyüme rakamı yüzde 7 seviyesinde. İkinci çeyrek henüz açıklanmadı. Türkiye ekonomisinde 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 17,2 gibi bir büyüme bekliyoruz. Bu da, Türkiye'nin geleceğe yönelik olarak bu süreçten iyi çıktığı manasına gelir. 2021 yılı için 5,8'lik bir büyüme hedefi vardı ama ilk ve ikinci çeyreğe de bakarsak 2021 yılı itibarıyla Türkiye, dünyada belki ilk sırada büyüyen ülke olacak. Rakamların yüzde 7'lerin üzerine çıkacağını düşünüyorum."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de toplantıda bir konuşma yaparak MÜSİAD üyesi iş insanlarını Kırşehir'e yatırım yapmaya çağırdı.

Toplantıya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz ve çok sayıda iş insanı katıldı.